Україну накриють дощі та літня прохолода: погода на 9 липня 2026 року

У четвер, 9 липня, в Україні очікується нестійка погода

У четвер, 9 липня, в Україні очікується нестійка погода: у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози, місцями можливі сильні зливи, град і шквали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі пройдуть майже по всій території країни. Вдень, крім західних і крайніх східних областей, очікуються грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями прогнозують значні дощі, в окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Лише на південному сході країни вночі істотних опадів не передбачається.

Вітер південно-західний із переходом на західний, 7–12 м/с, удень у західних та північних областях місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14–19°, удень 24–29°, а в західних, Вінницькій та більшості північних областей буде прохолодніше – 19–24°

Прогноз погоди на 9 липня фото: Укргідрометцентр

Жовтий рівень небезпеки через грози та шквали

Укргідрометцентр оголосив І рівень небезпечності (жовтий). Попередження пов'язане з грозами, сильними поривами вітру, локальним градом та значними дощами в окремих регіонах. Це стосується Сумської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні фото: Укргідромедцентр

Якою буде погода у Києві

У столиці 9 липня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, удень можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер західний, 7–12 м/с, місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря у Києві вночі становитиме 15–17°, удень – 21–23°.

На тлі спеки медики нагадують, як пережити екстремальну температуру без шкоди для здоров'я.