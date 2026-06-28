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Аномальна спека в одній із країн Європи забрала життя близько тисячі людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Аномальна спека в одній із країн Європи забрала життя близько тисячі людей
Спека у Франції
фото: Associated Press

За даними медиків, 85% загиблих – люди віком від 65 років

Франція зіткнулася з однією з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. Із 24 червня в країні зареєстрували приблизно на тисячу більше смертей, ніж зазвичай фіксують у цей період. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Найбільше постраждали регіони, де було оголошено найвищий – червоний – рівень небезпеки через спеку. Йдеться, зокрема, про Іль-де-Франс, Нову Аквітанію, Бретань, Центр – Долину Луари, Нормандію та регіон Пеї-де-ла-Луар.

За інформацією Агентство охорони здоров'я Франції (Public Health France), близько 85% померлих були людьми віком від 65 років.

Протягом тижня в окремих районах Франції температура повітря перевищувала позначку +40 °C, що суттєво збільшило навантаження на лікарні, швидку допомогу та рятувальні служби. Понад тридцять департаментів країни більшу частину тижня перебували під червоним рівнем погодної небезпеки.

У середу Франція також пережила найспекотніший день за всю історію метеоспостережень: середня температура за добу сягнула +30 °C.

Через спеку влада Парижа заборонила вживання алкоголю в громадських місцях упродовж вихідних, щоб зменшити навантаження на екстрені служби. Також було перенесено запланований на суботу Парад гордості (Paris Pride). Крім того, Ейфелева вежа та музей Лувр у спекотні дні завершували роботу раніше звичайного.

Багато жителів і туристів шукали прохолоду в міських парках і біля каналів. Водночас влада застерегла від купання в непристосованих місцях після того, як у п'ятницю ввечері в каналі Сен-Мартен потонув чоловік.

«Ми вже неодноразово наголошували й повторимо ще раз: купання поза дозволеним часом і в місцях, де немає рятувальників, є небезпечним», – заявив мер Парижа Еммануель Грегуар.

Ще однією трагічною подією стала загибель 21-річного футболіста клубу «Генгам», який виступає у французькій Лізі 2. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Кензо Кіс потонув у річці Рона. У клубі висловили співчуття рідним і близьким спортсмена та запевнили, що підтримають його сім'ю в цей складний час.

Екстремально високі температури останніми днями спостерігаються не лише у Франції. У Великій Британії в п'ятницю зафіксували найспекотніший день червня за всю історію спостережень. За попередніми даними національної метеослужби Met Office, у селі Сантон-Даунгем у графстві Саффолк температура піднялася до +37,3 °C.

Водночас у Німеччині та Іспанії стовпчики термометрів також перевищували позначку +40 °C.

Нагадаємо, у Лондоні скасували конференцію, присвячену наслідкам аномальної спеки, через занадто високу температуру в будівлі, де мав відбутися захід. Організатори пояснили рішення ризиком для здоров'я учасників.

Хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини. У Франції підтверджено щонайменше 55 смертей.

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Теги: Франція спека музей повітря влада

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