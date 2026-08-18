У Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки 

Влада закликає киян і гостей міста бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях

Протягом трьох днів, 18–20 серпня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Влада закликає киян і гостей міста бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Прогноз пожежної небезпеки по Київській області інфографіка: Український гідрометцентр

Також на Київщині та у столиці діє заборона відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

Наголошуємо, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;

для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, в Україні невелика хмарність, місцями значні дощі, грози. У Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощі , грози , в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 28-33°, у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°.