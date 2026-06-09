9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 9 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 червня у світі відзначають Міжнародний день друзів За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Кирила, архієпископа Олександрійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день друзів

Хоча це свято й неофіційне, воно має велику популярність у багатьох країнах світу. Мета цього дня – нагадати людям про важливість дружніх стосунків, щирої підтримки та взаємовиручки. Це чудовий привід зателефонувати чи написати близьким друзям, подякувати їм за те, що вони поруч, або влаштувати теплу зустріч у колі найрідніших людей.

Міжнародний день архівів

9 червня відзначається Міжнародний день архівів (International Archives Day). Його було затверджено у 2007 році. Саме 9 червня у 1948 році з’явилась Міжнародна рада архівів (ICA). Зараз до неї входить близько 1700 представників з різних країн.

Свято закликає до поширення, збереження та розвитку міжнародної спадщини людства. Інформація, яка міститься у архівах, сприяє вирішенню економічних, соціальних проблем країн та допомагає залишити важливі дані про минуле нашого світу.

Релігійні свята та їхня історія

День святого Кирила, архієпископа Олександрійського

9 червня православна церква вшановує пам'ять святого Кирилла, архієпископа Олександрійського. Він жив у IV–V століттях і походив зі знатної християнської родини. Отримавши блискучу освіту, Кирило присвятив своє життя служінню Церкві та захисту православної віри.

У 412 році він був обраний на патріарший престол в Олександрії. Святитель Кирило відомий як один із найвидатніших богословів свого часу, який написав численні праці на захист догматів християнства та активно боровся проти тогочасних єресей, зокрема несторіанства. Він головував на Третьому Вселенському Соборі в Ефесі у 431 році, де було затверджено догмат про Божественне материнство Діви Марії. Святий Кирило керував Олександрійською церквою протягом 32 років і залишив по собі величезну духовну спадщину.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву «Кирилів день». Наші предки вважали, що з цієї дати літо повністю вступає у свої права. За народними прикметами, 9 червня звертають увагу на такі знаки:

На Кирилу зацвіла липа – літо буде дуже спекотним і сухим;

Багато ягід на суниці – зима буде суворою та морозною;

Вранці немає роси – найближчими днями очікуються затяжні дощі;

Ворони часто і голосно каркають – до погіршення погоди та сильного вітру.

Історичні події

1786 – У Нью-Йорку вперше надійшло в продаж морозиво.

1866 – Метеорит «Княгиня» упав на Закарпатті.

1801 – У Російській імперії заборонено публікацію в пресі оголошень про продаж кріпаків без землі.

1822 – У США запатентована штучна щелепа.

1847 – Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко віддавався в солдати.

1889 – На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам'ятник.

1898 – Велика Британія отримала від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років.

1920 – Відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро, зокрема Миколаївський ланцюговий міст.

1931 – У СРСР запущено швидкісний потяг «Червона стріла» (Москва – Ленінград).

1934 – На екранах уперше з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак.

1984 – У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака.

1988 – Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд – 6,05 м.

1994 – Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград, нині Нур-Султан).

1995 – У Сочі президенти Росії і України підписали договір про розділ Чорноморського флоту.

2009 – Українська прем'єра та кінотеатральний реліз фільму «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

Іменини

День ангела святкують: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа.