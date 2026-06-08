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Яке релігійне свято відзначається 9 червня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Яке релігійне свято відзначається 9 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 9 червня в церковному календарі – День пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського

9 червня православна церква вшановує пам'ять святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Це свято присвячене глибокій мудрості, богословській спадщині та непохитному захисту християнської віри видатним святителем.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського

Яке релігійне свято відзначається 9 червня 2026: традиції та молитва фото 1

9 червня православна церква вшановує пам'ять святого Кирила, архієпископа Олександрійського, який жив у IV–V століттях. Походячи зі знатної християнської родини, він здобув блискучу освіту і з юних років присвятив себе служінню Церкві. У 412 році Кирила було обрано на патріарший престол в Олександрії, яким він мудро керував протягом 32 років.

Святитель Кирило увійшов в історію як один із найвидатніших отців Церкви та богословів, який написав численні праці на захист догматів християнства. Він відіграв вирішальну роль у боротьбі проти тогочасних єресей і головував на Третьому Вселенському Соборі в Ефесі у 431 році, де було остаточно затверджено догмат про Божественне материнство Діви Марії. За свій ревний захист чистоти віри та велику духовну спадщину він був зарахований до лику святих.

Молитви дня

О, святителю отче Кириле, преславний захиснику православної віри та учителю мудрості! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Поглянь на наші скорботи, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, захисти від усякої небезпеки, єресей та хвороб. Зміцни нас у правдивій вірі, подай нам силу духу, чистоту помислів та мудрість у часи випробувань.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву «Кирилів день». Наші предки вірили, що з цієї дати літо повністю вступає у свої права, і звертали увагу на такі прикмети:

  • Якщо на Кирила пишно зацвіла липа – літній сезон буде дуже спекотним і сухим.
  • Якщо на кущах суниці дозріло багато ягід – майбутня зима буде суворою та морозною.
  • Якщо вранці на траві зовсім немає роси – варто чекати на швидкі й затяжні дощі.
  • Цей день вважався дуже вдалим для збору перших лікарських трав та початку сінокосу.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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