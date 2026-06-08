Росія вдарила по енергооб’єкту на Чернігівщині: без світла понад 48 тис. людей

Російський удар по енергетиці Чернігівщини спричинив масові відключення

У Чернігівській області внаслідок російської атаки було пошкоджено енергооб’єкт у Корюківському районі. Без електропостачання залишилися понад 48 тис. абонентів. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго», пише «Главком».

За попередньою інформацією, під удар потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури в Корюківському районі. «Попередньо внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Корюківському районі знеструмлено понад 48 тисяч абонентів у Корюківському і Новгород-Сіверському районах», – йдеться у повідомленні.

Наразі без світла залишаються мешканці двох районів області. На місці працюють аварійні бригади, які ліквідовують наслідки атаки та проводять відновлювальні роботи. Енергетики зазначають, що роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення електропостачання споживачам.

Нагадаємо, минулого місяця ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – й енергетичного сектору.

До слова, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Під ударом ворога опинились Київ, Дніпро, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони країни.

«Главком» проаналізував, скільки коштувала Кремлю ця атака.