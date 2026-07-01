Україна відкриває експорт оборонних технологій для країн-партнерів

Якщо партнери експортуватимуть продукцію, вироблену за українськими технологіями, до третіх країн, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету

Перелік країн-партнерів, зможуть закуповувати українське озброєння та технології, формуватиме МЗС

Країни, що входять до ініціативи Drone Deal і мають відповідні міжурядові домовленості з Україною, зможуть закуповувати українське озброєння та технології безпосередньо у виробників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

Перелік країн-партнерів, зможуть закуповувати українське озброєння та технології, формуватиме МЗС, а список заборонених до передачі критичних товарів – Міноборони разом із іншими органами.

Також запроваджується процедура розгляду заявок на експорт у чіткий строк – до 30 днів. Вона охоплює озброєння та технології вартістю від 15 млн грн.

«Українські технології залишаються під захистом держави. Передавання відбуватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, а реекспорт або передавання третім сторонам можливі лише за письмовою згодою України», – наголосив Федоров.

За його словами, якщо продукцію, вироблену за українськими технологіями, експортуватимуть до третіх країн, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету.

«Найважливіше: незмінним пріоритетом залишаються потреби Сил оборони України. Експорт можливий лише за умови гарантованого забезпечення українського війська. Якщо держава має потребу в певному озброєнні, дозвіл може бути не наданий. Водночас виробник зможе експортувати продукцію, якщо гарантує одночасне виконання державного контракту та експортного замовлення», – уточнив міністр.

Нагадаємо, що протягом наступних шести місяців Україна та Європейський Союз можуть досягти реального прогресу в реалізації ініціативи Drone Deal, анонсував президент Володимир Зеленський.

Ще на початку червня Зеленський заявив, що експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України.

Раніше повідомлялося, що Україна готується відкрити експорт зброї. Деталі було погоджено на рівні державних інституцій. За словами глави держави, безпекова експертиза та українська зброя цікава всім партнерам. Київ запропонував країнам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що Україна ризикує втратити своє місце на світовому ринку озброєнь, якщо не буде розвивати експорт військової продукції.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час війни окремі українські компанії намагаються продавати озброєння іноземним партнерам без координації з державою, що створює системні проблеми.