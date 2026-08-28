Буданов анонсував великий обмін полоненими з Росією

Наступний обмін може бути масштабнішим за попередній, коли вдалося повернути 113 захисників

Україна готується до нового великого обміну військовополоненими з Росією. Він може відбутися найближчим часом, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє «Главком».

«Ви нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності повернули ще десять людей із Білорусі. І буде ще один великий, дуже скоро», – сказав Буданов. Водночас він не назвав конкретної дати майбутнього обміну та не уточнив, скільки українців планують повернути з російського полону. За його словами, підготовка до нового етапу триває.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що наступний етап обміну може бути масштабнішим за попередній. Він наголошував, що проведення обміну залежатиме від подальших домовленостей між сторонами.

Попередні етапи обміну вже дали результат. 19 серпня Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Серед них були солдати, сержанти й офіцери Сил безпеки та оборони, зокрема представники ВМС, Сил територіальної оборони, Нацгвардії та прикордонної служби. Більшість звільнених мали поранення або тяжкі захворювання.

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. За словами президента, додому повертаються, зокрема, воїни, які захищали Маріуполь, а також Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Другий етап відбувся 24 серпня, у День Незалежності України. Через Білорусь додому повернули ще 10 українських військових ЗСУ та Нацгвардії. Особливістю цього етапу стало те, що всі вони раніше обліковувалися як безвісти зниклі. Двоє військових вважалися зниклими з 2024 року, ще восьмеро – з 2025-го. Усі звільнені захищали Україну на Донецькому напрямку.