Бої у Курській області: місцева влада заявляє про евакуацію населення

Повідомляється, що федеральний центр виділяє Курській області додаткові кошти та іншу допомогу

З обстрілюваних територій у Курській області евакуйовано понад 200 осіб, ще кілька тисяч поїхали на особистому транспорті. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Олексій Смирнов, повідомляють російчькі ЗМІ.

За його словами, до регіону виїхали медики з Москви та Петербурга, федеральний центр виділяє Курській області додаткові кошти та іншу допомогу.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.