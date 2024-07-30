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Росіяни від імені ГУР намагалися опублікувати статтю про мобілізацію

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росіяни від імені ГУР намагалися опублікувати статтю про мобілізацію
Стаття, надіслана від імені ГУР, виглядала як російський «вкид»
фото з відкритих джерел

Головній редакторці одеського видання пропонували грошову винагороду за публікацію

В одне з одеських видань надійшов електронний лист нібито від Головного управління розвідки із проханням опублікувати статтю, в якій викладено низку неправдивих тверджень про ситуацію на фронті і мобілізацію. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Лист з проханням опублікувати статтю під назвою «Настав час повертати своє!» надійшов 26 липня на електронну адресу інтернет-видання Odessa Online. У ньому головній редакторці пропонувалося опублікувати статтю. 

Водночас у листі зазначалося, що нібито працівник ГУР на ім’я Олександр Голоднюк обіцяв за публікацію грошову винагороду, яка мала надійти від заступника начальника ГУР МО Віктора Зайцева.

Росіяни від імені ГУР намагалися опублікувати статтю про мобілізацію фото 1
фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

У ГУР заперечили, що надсилали листи до місцевих ЗМІ. Крім того, сама стаття виглядала як російський «вкид», зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

У матеріалі, який намагалися опублікувати на сторінках одеського онлайн-видання, ситуація на фронті описується як несприятлива, а у зриві мобілізації безособово звинувачують керівництво країни.

Росіяни від імені ГУР намагалися опублікувати статтю про мобілізацію фото 2
фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Також у матеріалі стверджується, що нібито:

  • військове командування бере на себе повноваження щодо мобілізації.
  • заохочується інформування правоохоронних органів про людей, які ухиляються від виконання конституційного обов'язку.
  • стверджується, що представники ТЦК мають дозвіл на використання без будь-яких підстав зброї для затримання військовозобов'язаних.

«Таким чином пропагандисти хочуть викликати супротив серед громадян щодо вступу до лав ЗСУ. Та створити панічні настрої та бажання покинути Україну. Розповсюдження псевдостатті від ГУР не допущено», – йдеться у дописі Центру стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, російські пропагандисти розганяють фейк про те, що Україну чекає наймасованіша ракетна і дронова атака через надходження в країну західних літаків F-16. 

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Теги: пропаганда Міноборони фейк ГУР

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