Мінекономіки звільнило власників Ferrari від «податку на розкіш»

У списку Мінекономіки помічені помилки, які дозволяють за бажання уникати сплати транспортного податку навіть за ті автівки, які є в переліку

Як зазначають журналісти, цьогорічний перелік автомобілів з «податком на розкіш» містить багато недоліків

Щороку ДП «Держзовнішінформ» готує перелік автомобілів, власники яких повинні сплатити 25 тис. грн – так званий «податок на розкіш». Цьогорічний перелік опублікований на сайті Міністерства економіки у лютому 2024 р. У ньому відсутні багато моделей автомобілів, деякі розкішні марки в цілому, а також містяться банальні помилки, які можна використати як шпаринки для несплати податку. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

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Як зазначають журналісти, у список автомобілів, власники яких мають сплатити транспортний податок у 2024 році, взагалі не потрапили автівки марки Ferrari. Вони найдорожчі на українському авторинку, за даними сайту auto.ria. Дві SF90 2022-го року нині продаються за $650 тис. і $800 тис. – дорожча була частиною колекції 25-річного мільйонера Олександра Слобоженка.

У список автомобілів, власники яких мають сплатити транспортний податок у 2024 році, взагалі не потрапили автівки марки Ferrari фото: Bihus.Info

Також у переліку з сайту Мінекономіки взагалі відсутні автомобілі Rolls-Royce.

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Автівками цієї британської марки користуються народні депутати України. Наприклад, на кросоверах Cullinan було помічено нардепів Степана Івахіва, Суто Мамояна та Геннадія Вацака.

У переліку з сайту Мінекономіки взагалі відсутні автомобілі Rolls-Royce фото: Bihus.Info

Кондитерський дім Вацака також володіє седаном Rolls-Royce Ghost та кросовером Lamborghini Urus. Автомобілів цієї італійської марки теж немає у цьогорічному переліку на сайті Мінекономіки.

Також у переліку взагалі відсутні автомобілі марки McLaren, Alpina, низка моделей Mercedes-Benz, які по ціновому критерію мали б потрапити під оподаткування, та безліч інших.

Крім того, у списку помічені помилки, які дозволяють за бажання уникати сплати податку навіть за ті автівки, які є в переліку. Так, для трьох моделей Bentley вказано неправильні об’єми двигунів, а седани Mercedes-Maybach прописані з помилкою – MaVbach.

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Для трьох моделей Bentley вказано неправильні об’єми двигунів, а седани Mercedes-Maybach прописані з помилкою – MaVbach фото: Bihus.Info

Зазначимо, транспортний податок – це сплата 25 тис. грн на рік для власників автомобілів, яким не більше п’яти років і середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (цьогоріч це близько 2.7 млн грн). Середньоринкова вартість розраховується за спеціальною формулою.

Список автомобілів під оподаткування готує ДП «Держзовнішінформ», а публікується він на сайті Міністерства економіки. У ньому вказуються конкретні марки, моделі, об’єми двигунів, вік машини, а також комплектація чи версія, за яку доведеться платити – аби власники чітко розуміли, що саме їхній транспортний засіб підлягає оподаткуванню.

Нагадаємо, в Україні 184 моделі автомобілів підпадають під транспортний податок у 2024 році.

До слова, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.