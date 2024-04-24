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Конгрес схвалив поступову заборону TikTok у США: компанія готова оскаржувати рішення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Конгрес схвалив поступову заборону TikTok у США: компанія готова оскаржувати рішення
Сенатори закликали молодих американців зрозуміти, що Конгрес намагався захистити їх, а не заборонити популярний застосунок
фото: ft.com

Палата представників ухвалила законопроєкт минулого місяця, але він зіткнувся з перешкодами в Сенаті через занепокоєння щодо порушення свободи слова

Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу. Про це повідомляє Financial Times.

Як стало відомо, у вівторок 79 членів Сенату проголосували за заборону соцмережі, 18 були проти. Це рішення наштовхує компанію ByteDance відмовитись від TikTok, щоб уникнути заборони. Очікується, що TikTok подасть позов до суду, щоб заблокувати закон.

Заборона TikTok означатиме, що застосунок більше не отримуватиме оновлень, що ускладнить його використання і з часом зробить його застарілим.

Законопроєкт швидко набув популярності після брифінгів представників служби безпеки, які попередили, що Пекін може змусити ByteDance передати особисті дані 170 мільйонів американців, які використовують застосунок.

Палата представників ухвалила законопроєкт ще минулого місяця, але він зіткнувся з перешкодами в Сенаті через занепокоєння щодо порушення свободи слова. Виступаючи в Сенаті раніше у вівторок, Марія Кантвелл, голова комітету з питань торгівлі від Демократичної партії, яка раніше мала застереження щодо законопроекту, закликала своїх колег підтримати його.

«Конгрес діє для того, щоб запобігти шпигунству, операціям невидимого спостереження з боку іноземних ворогів, завдаючи шкоди вразливим американцям, нашим військовослужбовцям і жінкам, а також персоналу нашого уряду США», – сказала вона.

TikTok заперечує, що китайський уряд має будь-який контроль над застосунком. Марк Ворнер, голова Комітету з розвідки Сенату від Демократичної партії, у вівторок заявив, що той факт, що китайський уряд лобіював законопроєкт перед членами Конгресу, свідчить про те, «як багато Сі Цзіньпін вклав у цей продукт».

Сенатори також закликали молодих американців зрозуміти, що Конгрес намагався захистити їх, а не намагався заборонити популярний застосунок.

«Багато американців, особливо молодих американців, справедливо скептично налаштовані. Зрештою, вони не бачили того, що бачив Конгрес. Вони не були присутні на секретних брифінгах, які проводив Конгрес, на яких глибше розглядалися деякі загрози, пов’язані з іноземним контролем над TikTok», – сказав Ворнер.

Більшість китайських експертів у Вашингтоні не думають, що Пекін дозволить ByteDance передати алгоритм, який зробив програму настільки успішною, створюючи ілюзію кінця присутності TikTok у США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що готовий підписати закон, який обмежить роботу TikTok в країні.

До слова, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok, хоча раніше його уряд висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка та наказав працівникам міністерств видалити його з робочих пристроїв.

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Теги: TikTok застосунок соцмережі законопроєкт

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