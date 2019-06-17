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    Суспільство

    Розробники нового правопису: треба міняти Конституцію з врахуванням нових правил

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    Науковець розповів, що днями його запитали: що буде, якщо його наступник в міністерстві вирішить це скасувати? - Розробники нового правопису: треба міняти Конституцію з врахуванням нових правил
    Науковець розповів, що днями його запитали: що буде, якщо його наступник в міністерстві вирішить це скасувати?

    «Нині нам треба захистити і закріпити цей правопис», - вважає співголова Комісії з питань правопису Стріха

    Науковець, заступник міністра освіти і науки України, співголова Комісії з питань правопису Максим Стріха вважає, що  після введення нового правопису треба міняти Конституцію з врахуванням нових правил. Про це науковець розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    Водночас Стріха зауважив, що він «політичний реаліст і розуміє, що найближчим часом цього не станеться – спочатку державі слід пережити епоху «Зе». «Перед нами дуже багато викликів зараз і, очевидно, той виклик, про який ми говоримо, зараз не найбільший. Нині нам треба захистити і закріпити цей правопис», - вважає співголова Комісії з питань правопису.

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    Науковець розповів, що днями його запитали: що буде, якщо його наступник в міністерстві вирішить це скасувати?

    «Такий варіант теж можливий, але для того ми і проводили наше рішення консенсусом, щоби людина, яка надумає скасувати постанову Кабміну, водночас закреслить одноголосне рішення колегії міністерства і президії Академії наук», - наголосив науковець і зауважив, що «президія і Академія – це консервативний дуже орган, тобто, їхнє одноголосне рішення – то складна річ».

    Стріха також нагадав, що новий правопис був одноголосно прийнятий і членами Комісії з питань правопису. «Тобто людина, яка наважиться скасувати ці зміни, протиставить себе усій мовній спільноті», - стверджує заступник міністра освіти і науки України.

    Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису. 

    Як повідомлялося, 3 червня Міносвіти опублікувало фінальні зміни у правописі.

    До слова, з українського правопису можна чимало дізнатись про суспільство.

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