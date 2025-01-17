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Який аеропорт приймає найбільше пасажирів у світі: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Який аеропорт приймає найбільше пасажирів у світі: статистика
Аеропорт Атланти користується популярністю у пасажирів
фото із відкритих джерел

Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта (США) визнано найбільш завантаженим у світі

Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта (США), як і роком раніше, визнали найбільш завантаженим аеропортом світу. Згідно з даними компанії OAG, що аналізує статистику авіаподорожей, порівняно з минулим роком пасажиропотік через аеропорт Атланти збільшився на 2% і сягнув 62,74 млн місць. Проте це все ще на 1% менше, ніж у допандемійний 2019 рік.

10 найбільш завантажених аеропортів світу у 2024 році:

  • Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланта (США);
  • Міжнародний аеропорт Дубая (ОАЕ);
  • Міжнародний аеропорт Токіо Ханеда (Японія);
  • Лондонський аеропорт Хітроу (Велика Британія);
  • Міжнародний аеропорт Даллас/Форт-Уерт (США);
  • Міжнародний аеропорт Денвера (США);
  • Міжнародний аеропорт Гуанчжоу-Байюнь (Китай);
  • Міжнародний аеропорт Стамбул (Туреччина);
  • Міжнародний аеропорт Пудун (Китай);
  • Міжнародний аеропорт Чикаго О'Хара (США).

Водночас Міжнародний аеропорт Дубай, що є найбільшим цивільним аеропортом Об'єднаних Арабських Еміратів, зберіг друге місце в рейтингу, наростивши пасажиропотік на 7% порівняно з 2023 роком і на 12% відносно 2019 року – тут аналітики зафіксували майже 60,24 млн пасажирських місць.

Замкнув трійку лідерів Міжнародний аеропорт Токіо (Ханеда) в Японії – з 55,2 млн сидінь він знову посідає третє місце, це на 5% більше за 2023 рік і на 1% більше за 2019 рік.

Загалом у першій десятці найбільш завантажених аеропортів світу за 2024 рік особливих змін не спостерігалося – перші шість місць збігалися з 2023 роком, тоді як помітно поліпшили свої позиції китайські аеропорти. На тлі відкриття кордонів Китаю для масового туризму після пандемії коронавірусу в січні 2023 року, Міжнародний аеропорт Гуанчжоу-Байюнь піднявся з десятого місця на сьоме (48,85 млн пасажирів, +12% порівняно з 2023 роком, +9% порівняно з 2019 роком), а Міжнародний аеропорт Пудун (Шанхай) злетів на дев'яте місце з п'ятнадцятого роком раніше (48,5 млн пасажирів, +29% порівняно з 2023 роком, +3% порівняно з 2019 роком).

До слова, Китай продовжує зміцнювати свої позиції у світовій авіаційній індустрії, створюючи найбільший у світі аеропорт на штучному острові. 

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Теги: США соціум Стамбул туризм літак статистика аеропорт

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