Головні новини 1 жовтня за хвилину

«Слуги народу» зібралися у Трускавці, Саакашвілі затримали Грузії, в Україні почався осінній військовий призов, ціна газу в Європі наблизилася до $1200 за тисячу кубометрів

В Україні стартував осінній призов для 13,5 тисяч осіб

В Україні розпочався осінній призов громадян до лав Збройних сил України. Перші відправлення до війська заплановані на 5 жовтня. Кабінет міністрів встановив чисельність майбутніх строковиків у кількості 13 575 осіб. Детальніше читайте тут.

В Ізраїлі починають тестувати надшвидкий тест на коронавірус, що розпізнаватиме хворобу за слиною

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю просуває нову систему аналізів на коронавірус – за зразком слини. Під час випробувань нові тести будуть використовувати паралельно з традиційним PCR-тестуванням. Планується, що нові аналізи будуть спочатку використовуватися для дітей, а потім і для дорослих. Детальніше читайте тут.

МОЗ хоче відсторонити керівництво 15 лікарень

Міністерство охорони здоров'я звернулося до власників 15 медичних установ, у яких підозрюють підробку даних щодо вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19. У МОЗ вимагають звільнити головних лікарів, які ймовірно причетні до фальсифікацій. Детальніше читайте тут.

«Слуги народу» з’їхалися у Трускавці на зібрання фракції

Народні депутати фракції «Слуга народу» наразі у Трускавці на дводенному зібранні фракції. За словами нардепів, у потязі не збирали підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Детальніше читайте тут.

Окупанти обстріляли з мінометів житлові райони Авдіївки

Російські бойовики відкрили мінометний вогонь по житлових районах Авдіївки. Пошкоджено будинки мирних жителів. Противник застосував міномети калібру 120-мм. Детальніше читайте тут.

Найбільший у світі онлайн-кінотеатр заговорив українською

Netflix – найбільший у світі онлайн-кінотеатр – отримав українську версію інтерфейсу сайту. Також американці запустили україномовні версії сторінок у Facebook та Instagram. Судячи з усього, в додатках локалізація з’являється поступово. Окрім того, запрацювала українська служба підтримки – допомогу з будь-якого питання можна отримати з 15:00 до 23:00 за київським часом. Детальніше читайте тут.

Ціна газу в Європі наблизилася до рекордних $1200 за тисячу кубометрів

Ціна листопадового ф’ючерсу газу на хабі TTF в Нідерландах у п’ятницю досягла €100 за МВт-год, або $1197 за тисячу кубометрів. Детальніше читайте тут.

Саакашвілі затримали у Грузії

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі на брифінгу.

За його словами, він вже перевезений до пенітенціарної установи. «У наших правоохоронних структур заздалегідь була інформація про його переміщення – від України до Грузії», – сказав прем'єр.

Зранку 1 жовтня Михайло Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. У партії «Єдиний національний рух», яку заснував експрезидент, повідомили, що не знають деталей повернення Саакашвілі. Детальніше читайте тут.

Росія почала постачати газ до Угорщини та Хорватії в обхід України

Російський «Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України. Всього між Москвою та Будапештом було укладено два контракти, сумарний обсяг за ними – до 4,5 млрд кубометрів на рік, термін дії кожного з контрактів становить 15 років. Детальніше читайте тут.

«Газпром» також заявив про початок постачання газу не лише до Угорщини, а й до Хорватії в обхід України. Детальніше читайте тут.

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