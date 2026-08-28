Перша українка, яка підкорила Еверест, пояснила особливість катаклізмів у Непалі

Ірина Галай сама пережила руйнівний землетрус у Непалі у 2015 році

Українська альпіністка Ірина Галай, яка першою серед українок підкорила Еверест, розповіла про ситуацію з громадянами України, з якими втрачено зв'язок після руйнівної повені у Непалі. Серед них є її знайомі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «BBC News Україна».

«Зранку я розмовляла напряму з непальцями, які займаються пошуком цих людей. Вони сказали, що останній зв'язок з групою був о 9:00 ранку 26-го серпня. Потім зв'язок зник», – розповіла альпіністка. Наразі до пошукової операції залучені військові та гелікоптери.

Галай також пригадала, що сама пережила потужний землетрус у Непалі у 2015 році та знає, наскільки складною може бути ситуація після стихійного лиха у гірській місцевості.

«Такі катаклізми завдають катастрофічних пошкоджень непальським будівлям, тому що вони не дуже стабільні, розташовані в таких місцях, де важко зробити фундамент. Тому одразу все зносить, все сиплеться», – пояснила вона.

Водночас невідомо, де саме перебувала група українців у момент катастрофи. За словами Галай, немає інформації, чи встигли туристи пройти прикордонний контроль між Китаєм та Непалом.

У соцмережах поширюється відео, на якому стихія зносить будівлю пункту пропуску між двома країнами. «Ніхто не знає, чи вони все-таки пройшли, чи ще були на території Китаю на момент трагедії», – зазначила альпіністка.

⛰На кордоні Непалу й Тибету сталася масштабна повінь, яка спричинила значні руйнування та забрала життя щонайменше 18 людей



Наразі встановлюють місцезнаходження 291 туриста та 93 громадян Непалу. Серед зниклих – 12 громадян Великої Британії, а також туристи зі США, Малайзії,… pic.twitter.com/DuxCVlpCNe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 26, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, за даними МЗС, наразі немає зв'язку з 56 громадянами України. Українські консули контактують із місцевою владою, яка координує рятувальні операції, та працюють над пошуком і евакуацією українців. Перевіреної інформації про громадян України серед загиблих або постраждалих немає.