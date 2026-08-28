Перша українка, яка підкорила Еверест, пояснила особливість катаклізмів у Непалі
Ірина Галай сама пережила руйнівний землетрус у Непалі у 2015 році
Українська альпіністка Ірина Галай, яка першою серед українок підкорила Еверест, розповіла про ситуацію з громадянами України, з якими втрачено зв'язок після руйнівної повені у Непалі. Серед них є її знайомі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «BBC News Україна».
«Зранку я розмовляла напряму з непальцями, які займаються пошуком цих людей. Вони сказали, що останній зв'язок з групою був о 9:00 ранку 26-го серпня. Потім зв'язок зник», – розповіла альпіністка. Наразі до пошукової операції залучені військові та гелікоптери.
Галай також пригадала, що сама пережила потужний землетрус у Непалі у 2015 році та знає, наскільки складною може бути ситуація після стихійного лиха у гірській місцевості.
«Такі катаклізми завдають катастрофічних пошкоджень непальським будівлям, тому що вони не дуже стабільні, розташовані в таких місцях, де важко зробити фундамент. Тому одразу все зносить, все сиплеться», – пояснила вона.
Водночас невідомо, де саме перебувала група українців у момент катастрофи. За словами Галай, немає інформації, чи встигли туристи пройти прикордонний контроль між Китаєм та Непалом.
У соцмережах поширюється відео, на якому стихія зносить будівлю пункту пропуску між двома країнами. «Ніхто не знає, чи вони все-таки пройшли, чи ще були на території Китаю на момент трагедії», – зазначила альпіністка.
Нагадаємо, за даними МЗС, наразі немає зв'язку з 56 громадянами України. Українські консули контактують із місцевою владою, яка координує рятувальні операції, та працюють над пошуком і евакуацією українців. Перевіреної інформації про громадян України серед загиблих або постраждалих немає.
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