Уночі РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та дронами

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях

У ніч на 4 вересня (з 18:00 3 вересня) РФ вдарила по Україні керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 121 БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни вдарили ударним БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія», S8000 «Бандероль». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронів інших типів та S8000 «Бандероль», на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголосили Повітряні сили.

Нагадаємо, 4 вересня зранку російська терористична армія атакувала Одесу. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі.

Також у ніч проти 4 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару травмувалася жінка, їй надали необхідну медичну допомогу.