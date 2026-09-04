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Уночі РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та дронами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та дронами
Наслідки російської атаки на Одещину
фото: ДСНС Одещини

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях

У ніч на 4 вересня (з 18:00 3 вересня) РФ вдарила по Україні керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 121 БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що росіяни вдарили ударним БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія», S8000 «Бандероль». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Уночі РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та дронами фото 1

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронів інших типів та S8000 «Бандероль», на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголосили Повітряні сили.

Нагадаємо, 4 вересня зранку російська терористична армія атакувала Одесу. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі.

Також у ніч проти 4 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару травмувалася жінка, їй надали необхідну медичну допомогу.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

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