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Синоптики попередили про грози у деяких областях 30 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики попередили про грози у деяких областях 30 червня
30 червня вдень на Закарпатті та Прикарпатті грози
фото: glavcom.ua

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні 30 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вдень на Закарпатті та Прикарпатті грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередили про грози у деяких областях 30 червня фото 1

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, перший тиждень липня пройде під знаком справжньої літньої спеки. За прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

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Теги: Укргідрометцентр негода прогноз погоди

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