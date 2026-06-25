Генштаб розкрив наслідки ударів по ГПЗ в Оренбурзі

Сили оборони підтвердили зупинку роботи підприємства, а також оприлюднили деталі ураження Центру космічного зв'язку «Владимир».

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив підтверджені результати ударів по Оренбурзькому газопереробному заводу та Центру космічного зв'язку «Владимир» у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними військових, аналіз інформації підтвердив наслідки удару, якого було завдано в ніч на 22 червня по Центру космічного зв'язку «Владимир» у районі міста Гусь-Хрустальний Володимирської області РФ.

У Генштабі повідомили, що внаслідок атаки критично пошкоджено головну 25-метрову параболічну антену комплексу та антену, встановлену на даху Головного апаратно-програмного комплексу. Крім того, суттєвих пошкоджень зазнала центральна частина будівлі Головного апаратно-програмного комплексу.

«Суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі Головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами», – повідомили у Генштабі.

Також, за інформацією Генерального штабу, критичних пошкоджень зазнала будівля Апаратно-технічного корпусу №1, де розташовувалися передавальний і приймальний комплекси, центральна комутація кабельних трас антенних постів, а також обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени.

Окремо Генштаб підтвердив результати удару по Оренбурзькому газопереробному заводу, якого було завдано 24 червня. За інформацією військових, на підприємстві пошкоджено чотири установки переробки газу.

«Підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу. Виробничий процес на підприємстві призупинено», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня у Московській області було уражено центр космічного зв’язку «Дубна».