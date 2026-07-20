Морпіхи ЗСУ вперше уразили російські цілі біля Залізного Порту (відео)

Попри шалену атаку ворожих «Ланцетів», унікальний рій морських дронів Barracuda прорвав лінію оборони загарбників

Воїни 40-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ провели успішну комплексну операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області. У результаті бойової роботи було вперше завдано ударів по об'єктах російських військ у районі курортного населеного пункту Залізний Порт. Як повідомляє «Главком» , кадри виконання бойового завдання та ураження ворожих цілей було оприлюднено на офіційній сторінці підрозділу.

Згідно з оприлюдненими даними, під час першого етапу операції українські військові задіяли рій морських безекіпажних катерів Barracuda. Під час висування до заданого району російські окупаційні війська спробували перехопити українські морські дрони.

Загарбники атакували один із безекіпажних катерів чотирма баражуючими боєприпасами «Ланцет». Унаслідок цього російським військовим вдалося вивести з ладу один український борт. Попри втрату одиниці техніки, решта морських безпілотників успішно прорвали оборонні рубежі та дісталися визначеної точки запуску ударних безпілотних літальних апаратів.

Після виходу морських платформ у заданий квадрат українські оператори провели додатковий збір розвідувальних даних, після чого перейшли до безпосередньої ліквідації об'єктів ворога за допомогою повітряних засобів ураження.

«Після дорозвідки у небо піднялися FPV-дрони, які вперше уразили ворожу логістику, замасковані позиції та особовий склад противника в районі Залізного Порту на Херсонщині», – повідомили в 40-й окремій бригаді морської піхоти.

На оприлюдненому скриншоті та відеоматеріалах зафіксовано моменти точних влучань безпілотників у будівлі, де переховувалися російські військові, а також у їхні транспортні засоби та фортифікаційні споруди.

Операцію реалізували військовослужбовці підрозділу Barracuda у взаємодії з бійцями 1st Company Group та 426-го окремого полку безпілотних систем.

Зазначимо, що дана атака відбулася на тлі масштабної операції з демілітаризації окупованих територій. Зокрема, у ніч на 19 липня Сили безпілотних систем ЗСУ офіційно поінформували про успішне ураження 13 ключових енерговузлів, які забезпечували життєдіяльність російських військ.

Серед знищених чи пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури була зафіксована важлива електропідстанція в районі населеного пункту Широке, що розташований на тимчасово підконтрольному росіянам лівобережжі Херсонської області. Проведена операція морської піхоти та безпілотних підрозділів суттєво послабила логістичний потенціал загарбників на південному напрямку.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня Сили оборони України завдали ударів по двох російських танкерах у Чорному морі, плавучому крану в Азовському морі та низці військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. За даними Генштабу ЗСУ, також були уражені зенітний ракетний комплекс «Бук» у Запорізькій області та міст, який російські війська використовували для військової логістики на Донеччині.