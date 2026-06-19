Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Марія Єфросиніна перепросила в українців за скандальне інтерв’ю із суддею «МастерШеф»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Марія Єфросиніна: «Я чітко розумію та визнаю свій факап»
фото: Іnstagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна зізналася, що не одразу усвідомила свої помилки як авторка інтерв’ю

Телеведуча та інтерв’юерка Марія Єфросиніна звернулася до українців на тлі скандалу, який розгорівся після заяв судді шоу «МастерШеф» Ольги Мартиновської. Ведуча попросила вибачення у глядачів у соцмережі Threads, пише «Главком».

За словами Марії Єфросиніної, вона не одразу зрозуміла свої помилки. Ведуча вважає, що мала зупинити свою гостю, коли та почала розповідати про насилля над тваринами.

«Друзі, я уважно прочитала всі ваші зауваження щодо інтерв’ю з Ольгою і багато над цим думала. Я визнаю, що припустилася кількох помилок, яких одразу не зрозуміла. Перша – під час розмови я не перервала Ольгу чітко і не наголосила, що так поводитися з тваринами неприпустимо. Це треба було зробити відразу», – написала зірка.

Марія Єфросиніна перепросила в українців за скандальне інтерв’ю із суддею «МастерШеф» фото 1
фото: скриншот Threads

Марія Єфросиніна своєю помилкою вважає й те, що фрагмент із заявами Ольги Мартиновської не вирізали з інтерв’ю одразу, а після видалення не надали зрозумілих пояснень. «Друга – у випущеному інтерв’ю залишився цей фрагмент. Третя – ми вирізали його після перших реакцій, але до цього дали некоректне пояснення», – зауважила авторка інтерв’ю.

Марія Єфросиніна перепросила в українців за скандальне інтерв’ю із суддею «МастерШеф» фото 2
фото: скриншот Threads

Ведуча пригадала й про свої слова, коли вона назвала розповідь Мартиновської «гіперболізацією», що ще більше обурило українців. Врешті Марія Єфросиніна перепросила за свої помилки.

«І четверта – мій коментар, апелювання до гіперболи та іншого теж були далекими від реального розуміння проблеми. Я чітко розумію та визнаю свій факап. Дякую всім тим, хто на нього справедливо вказав. Я щиро прошу вибачення за свої помилки», – резюмувала вона.

Як розповідав «Главком», суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал після заяв про своє дитинство в розмові з Марією Єфросініною. Шеф-кухарка розповіла про знущання з тварин, що обурило мережу. Водночас ведучій та шеф-кухарці довелося вибачатися перед глядачами. 

Також повідомлялося, зоозахисники організації UAnimals відреагували на скандал із суддею «МастерШеф» Ольгою Мартиновською, яка розповіла, як у дитинстві знущалася з тварин. За словами зоозахисників, те, що з інтерв’ю Марії Єфросиніної та Ольги Мартиновської було видалено фрагмент зі словами про знущання з тваринами, ніяк не змінить ситуацію.

Читайте також:

Теги: скандал Маша Єфросиніна інтерв'ю шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маша Кондратенко і Володимир Дантес створили спільну пісню
Маша Кондратенко і Володимир Дантес заінтригували «стосунками, які не можливо забути»
22 травня, 15:02
Олексій Суровцев, Даша Квіткова та Євген Клопотенко підтримали вчительку з Нікополя
«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя
22 травня, 17:06
Комісія вже провела перше засідання
Скандал в Університеті Шевченка: комісія з перевірки порушень почала роботу
20 травня, 18:22
Анна Саліванчук відповіла на популярне питання, чи потребує краса великих вкладень
«Це все дорого». Акторка Анна Саліванчук розкрила секрети своєї краси
2 червня, 11:51
Юрій Нікітін розкрив деталі повернення гуртів NikitA та «НеАнгели»
Юрій Нікітін заявив про перезапуск гуртів NikitA та «НеАнгели»
5 червня, 10:59
Павло Зібров з Іриною Білик
Зібров прокоментував чутки про кумівство з Білик та хрещення брата Аліни Гросу
9 червня, 18:12
Вінниця відкликала запит на автобуси після скандалу в Польщі
Мер Вінниці пояснив, чому місто відмовилось від польських автобусів
10 червня, 15:15
Трамп в ефірі назвав журналістку корумпованою
Трамп накинувся на журналістку через незручне запитання
8 червня, 09:59
Євродепутатам Діані Шошоаке та Фернану Картайзеру загрожують санкції через поїздку до Росії
Форум Путіна обернувся скандалом у Європарламенті
16 червня, 20:56

Шоу-біз

Марія Єфросиніна перепросила в українців за скандальне інтерв’ю із суддею «МастерШеф»
Марія Єфросиніна перепросила в українців за скандальне інтерв’ю із суддею «МастерШеф»
Актор В’ячеслав Хостікоєв висловився про стосунки із сестрою, яка живе в РФ
Актор В’ячеслав Хостікоєв висловився про стосунки із сестрою, яка живе в РФ
Акторка Антоніна Хижняк розповіла про свою найбільшу гордість у житті
Акторка Антоніна Хижняк розповіла про свою найбільшу гордість у житті
«Злочинно красиво». Макс Барських представив особливий саундтрек
«Злочинно красиво». Макс Барських представив особливий саундтрек
«Що робити?» Ірина Білик загубила багаж в аеропорту Осло та звернулася до фанатів
«Що робити?» Ірина Білик загубила багаж в аеропорту Осло та звернулася до фанатів
У віці 35 років померла акторка фільму жахів «Дзвінок»: причина смерті
У віці 35 років померла акторка фільму жахів «Дзвінок»: причина смерті

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua