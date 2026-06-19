Марія Єфросиніна перепросила в українців за скандальне інтерв’ю із суддею «МастерШеф»

Єфросиніна зізналася, що не одразу усвідомила свої помилки як авторка інтерв’ю

Телеведуча та інтерв’юерка Марія Єфросиніна звернулася до українців на тлі скандалу, який розгорівся після заяв судді шоу «МастерШеф» Ольги Мартиновської. Ведуча попросила вибачення у глядачів у соцмережі Threads, пише «Главком».

За словами Марії Єфросиніної, вона не одразу зрозуміла свої помилки. Ведуча вважає, що мала зупинити свою гостю, коли та почала розповідати про насилля над тваринами.

«Друзі, я уважно прочитала всі ваші зауваження щодо інтерв’ю з Ольгою і багато над цим думала. Я визнаю, що припустилася кількох помилок, яких одразу не зрозуміла. Перша – під час розмови я не перервала Ольгу чітко і не наголосила, що так поводитися з тваринами неприпустимо. Це треба було зробити відразу», – написала зірка.

фото: скриншот Threads

Марія Єфросиніна своєю помилкою вважає й те, що фрагмент із заявами Ольги Мартиновської не вирізали з інтерв’ю одразу, а після видалення не надали зрозумілих пояснень. «Друга – у випущеному інтерв’ю залишився цей фрагмент. Третя – ми вирізали його після перших реакцій, але до цього дали некоректне пояснення», – зауважила авторка інтерв’ю.

фото: скриншот Threads

Ведуча пригадала й про свої слова, коли вона назвала розповідь Мартиновської «гіперболізацією», що ще більше обурило українців. Врешті Марія Єфросиніна перепросила за свої помилки.

«І четверта – мій коментар, апелювання до гіперболи та іншого теж були далекими від реального розуміння проблеми. Я чітко розумію та визнаю свій факап. Дякую всім тим, хто на нього справедливо вказав. Я щиро прошу вибачення за свої помилки», – резюмувала вона.

Як розповідав «Главком», суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал після заяв про своє дитинство в розмові з Марією Єфросініною. Шеф-кухарка розповіла про знущання з тварин, що обурило мережу. Водночас ведучій та шеф-кухарці довелося вибачатися перед глядачами.

Також повідомлялося, зоозахисники організації UAnimals відреагували на скандал із суддею «МастерШеф» Ольгою Мартиновською, яка розповіла, як у дитинстві знущалася з тварин. За словами зоозахисників, те, що з інтерв’ю Марії Єфросиніної та Ольги Мартиновської було видалено фрагмент зі словами про знущання з тваринами, ніяк не змінить ситуацію.