«Ми різних конфесій». Соломія Вітвіцька розповіла про суперечку з чоловіком через хрещення сина

Соломія Вітвіцька одружена з військовим Олексієм Ситайлом

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно вперше стала мамою, розповіла деталі майбутнього хрещення свого сина. Зірка поділилася труднощами із вибором церкви. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку журналістки в Instagram.

За словами Соломії Вітвіцької, між нею та її чоловіком виникли суперечки під час вибору церкви, де відбудеться таїнство хрещення. Річ у тім, що Соломія Вітвіцька та її чоловік, військовий Олексій Ситайло, належать до різних конфесій. Як відомо, Соломія Вітвіцька – греко-католичка, а її чоловік – православний. Тож через різні релігійні погляди подружжю довелося шукати компроміс.

Соломія Вітвіцька одружена з військовим Олексієм Ситайлом фото: Іnstagram/solomiyavitvitska

Врешті батьки дійшли згоди та обрали церкву для хрещення їхнього сина. Однак де саме відбудеться таїнство, телеведуча поки що не розповіла. «Ми з чоловіком різних конфесій (я греко-католичка, він православний), і трохи було суперечок, в якій саме церкві будуть хрестини, але врешті знайшли компроміс», – розповіла телеведуча.

фото: скриншот Іnstagram.com/solomiyavitvitska/

Зазначимо, чоловік Соломії Вітвіцької, Олексій Ситайло після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до війська. Раніше працював юристом у Середино-Будському суді у Сумській області. Чоловік служив на Київщині, а також на Бахмутському напрямку, де отримав дві контузії. Також військовий розповідав про службу на кордоні з Білоруссю. Захисник має звання лейтенанта, зокрема у 2024 році служив заступником командира.

Нагадаємо, телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою 26 вересня. Під час пологів із Соломією Вітвіцькою поруч був її чоловік, військовий Олексій Ситайло, який підтримував дружину.

Згодом Соломія Вітвіцька розкрила імʼя свого новонародженого сина. Соломія Вітвіцька хотіла обрати для сина гарне, сильне та українське імʼя. Хлопчика назвали Устимом.