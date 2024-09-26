Скільки людей в Україні є офіційно зниклими безвісти: МВС назвало цифру

Під час зборів біологічного матеріалу у членів родин зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль

МВС: Більшість із зниклих безвісти – військовослужбовці

Наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується 55 тис. людей. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю «Укрінформу».

«Більшість із них – військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні. На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти», – зауважив Тимченко.

За його словами, під час зборів біологічного матеріалу у членів родин зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль.

107 родин змогли знайти своїх рідних серед тіл, які вважалися невпізнаними.

Збір ДНК проводився у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччини, Іспанії, Італії й Туреччині. Також його планують організувати у Швейцарії.

Нагадаємо, в Україні з'явився застосунок, за допомогою якого можна знайти безвісти зниклих людей та викрадених дітей, що особливо актуально під час війни. Про це повідомляє Мінреінтеграції. Основною його функцією є пошук зниклих військових, дітей та возз'єднання членів сімей, які внутрішньо переміщені, виїхали за межі України, залишилися на ТОТ або незаконно депортовані до Росії чи Білорусі.