Росія вичерпує запаси ракет ППО – розвідка

РФ використовує С-300 не лише для захисту неба, а й для ударів по українській території

Роб Лі, Інститут досліджень зовнішньої політики: Росія витрачає ракети ППО із практично нестійкою швидкістю

Запаси ракет-перехоплювачів до зенітних комплексів С-300 у Росії суттєво скорочуються – і ця тенденція посилюється в 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News, яке поспілкувалося з трьома українськими чиновниками, знайомими з оцінками розвідки.

Два фронти одночасно: оборона і наступ

За даними українських спецслужб, у 2025 році Росія мала понад 400 ракет РМ-48У для систем ППО С-300ПМ та С-400. Нинішній запас чиновники не назвали, однак підтвердили його подальше скорочення.

Причин кілька. По-перше, Росія почала використовувати С-300 не лише для захисту неба, а й для ударів по українській території – перепрофілювавши їх у режим «земля–земля» на додаток до «Іскандерів» та «Кинджалів». По-друге, Україна змушує противника витрачати дорогі перехоплювачі на нові покоління дронів – у тому числі реактивних, швидших і далекосяжніших за попередні моделі.

Україна б'є по самих комплексах

Окрім дронових хвиль, Київ цілеспрямовано знищує самі системи ППО. За словами Роба Лі – експерта з російських збройних сил Інституту досліджень зовнішньої політики – за останні місяці Україна вразила або знищила велику кількість комплексів на окупованих територіях: у Криму, на Луганщині та в Придністров'ї.

«Багато російських ракет ППО витрачаються дуже швидко – із практично нестійкою швидкістю, оскільки Україна може виробляти більше ударних безпілотників для глибоких атак, ніж Росія в деяких випадках здатна виробляти ракет-перехоплювачів», – розповів Лі журналістам CBS News.

Санкції обмежують поповнення запасів

Один із українських чиновників повідомив, що Росії бракує ключових компонентів для виробництва нових перехоплювачів – зокрема головок самонаведення та модулів керування. Попри намагання отримати їх від китайських і західних виробників, санкційний тиск суттєво ускладнює цей процес.

Разом із тим чиновники застерегли від надмірного оптимізму: Росія ще має сучасніші й ефективніші системи ППО. Пріоритет виробництва, за словами виконувача обов'язків начальника ГУР Олега Чорного, – саме новітні комплекси для протидії українським дронам.

Водночас проблеми з ППО є і в самої України: Київ неодноразово попереджав про нестачу ракет PAC-3 до Patriot, які наразі є єдиним надійним засобом проти російських балістичних ракет.

Нагадаємо, у березні 2026 року «Главком» повідомляв, що Росія витрачає ракети ППО швидше, ніж встигає виробляти, тому вже змушена обирати, які стратегічні об'єкти прикривати в першу чергу. Тоді про це повідомляв голова департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю.