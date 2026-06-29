Співак, що захищає права ЛГБТ, влаштував перфоманс з Іриною Федишин на гей-параді в США (відео)

Андрух пригадав українській співачці її заяви про геїв в оригінальний спосіб

Український співак Богдан Андрух, більш відомий як Andrux, під час гей-параду у США влаштував перформанс, присвячений співачці Ірині Федишин. Відео він опублікував у своїх соцмережах, підписавши його словами: «Ніжніші за все…». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

На оприлюднених кадрах Андрух бере участь у прайді з українським прапором. Водночас він одягнув футболку із зображенням Ірини Федишин, обігравши її образ у сатиричній формі. Таким чином співак пригадав артистці її резонансні висловлювання про представників ЛГБТ-спільноти.

Варто зазначити, що у 2022 році Ірина Федишин опинилася в центрі скандалу після висловлювань про ЛГБТ-спільноту. Тоді співачка заявила, що вважає приналежність до ЛГБТ «великим гріхом», додавши: «Будь ласка, вам подобається себе руйнувати – руйнуйте».

«Я абстрагувалася від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ-спільнота для мене це… Я це не розумію, для мене це великий гріх. Але я цих людей не засуджую, тому що це їхнє життя... Ми всі будемо відповідати перед Богом», – сказала співачка.

Після цих слів її розкритикували низка українських артистів. Зокрема, Melovin заявив: «Гомофобії у вільній і демократичній країні місця немає. Ми не в Московії, пані Федишин».

Богдан Андрух уже тривалий час відкрито підтримує права ЛГБТ та виступає за рівність. Окрім музичної діяльності, він організовує благодійні концерти у Сполучених Штатах, збираючи кошти на потреби українських військових, а також бере участь у громадських ініціативах.

Нагадаємо, що ім'я Андруха стало відомим широкому загалу ще й завдяки співпраці з Іриною Білик. Саме він переклав українською мовою її відому пісню «Нас нема», яка після прем'єри за кілька днів увійшла до числа найпопулярніших музичних відео українського YouTube.

У 2022 році Ірина Федишин опинилася в центрі гучного скандалу після своїх висловлювань про ЛГБТ-спільноту. Після концертів у Європі вона повідомила, що передала частину зібраних коштів на підтримку петиції про заборону «пропаганди гомосексуалізму» та заявила, що не підтримує одностатеві стосунки.

Ці слова викликали широкий суспільний резонанс і критику з боку представників ЛГБТ-спільноти, громадських організацій та частини українських артистів. Сама співачка згодом заявляла, що не закликає до ненависті чи дискримінації, але не змінила своєї позиції щодо цього питання.