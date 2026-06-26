Збірна Ірану погрожує достроково залишити гру Чемпіонату світу через ЛГБТ-акцію

Зустріч між збірними Ірану (на фото) та Єгипту пройде 27 червня

Влада Сіетлу не збирається скасовувати акцію на підтримку ЛГБТ спільноти, яка повинна пройти перед матчем Іран – Єгипет

Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив, що гравці збірної країни з футболу покинуть поле, якщо під час матчу Чемпіонату світу з командою Єгипту буде проведено акцію на підтримку ЛГБТ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Pitch Wire.

Зустріч третього туру групового етапу між збірними Ірану та Єгипту пройде 27 червня у Сіетлі (США).

«Ми чітко повідомили Міжнародній федерації футболу (ФІФА), що якщо наша делегація або гравці зіткнуться з якимись політичними образами або неавторизованими гаслами всередині стадіону, то ми не вагатимемося з негайним наказом команді покинути поле і призупинити матч. Ми тут, щоб змагатись.

Неприйнятно вносити у цей матч політичні чи соціальні повістки, які не відповідають нашим принципам та цінностям», – заявив Доньямалі.

За інформацією ЗМІ, аналогічний крок зроблять і гравці збірної Єгипту.

Влада Сіетлу ж не збирається скасовувати акцію на підтримку ЛГБТ спільноти, яка повинна пройти перед матчем. Акцію було заплановано до проведення жеребкування. Коли стало відомо, що у матчі зіграють збірні Єгипту та Ірану, обидві національні федерації направили протест до ФІФА, який було відхилено.

Останній протест Федерація футболу Ірану направила до ФІФА 25 червня, про рішення щодо нього наразі відсутня інформація

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу.

Кого Opta вважає головним фаворитом мундіалю

Імовірність перемоги аргентинців у турнірі за версією Opta – 15,46%. У трійку лідерів також входять команди Франції (15,06%) та Іспанії (12,48%).

Рейтинг фаворитів на перемогу в Чемпіонаті світу за версією Opta

Аргентина – 15,46% Франція – 15,06% Іспанія – 12,48% Англія – 9,48% Португалія – 6,71% Німеччина – 6,60% Норвегія – 5,42% Бразилія – 4,56% Нідерланди – 4,26% США – 4,07%

Перед стартом мундіалю суперкомп'ютер вважав фаворитом збірну Іспанії. Після першого туру групового етапу – Францію.