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Його пісні співають Петрик П’яточкін, Капітошка та Оля Полякова. Поету Олександру Вратарьову – 90

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Олександр Вратарьов відзначив 90-річчя
колаж: glavcom.ua

Вратарьов пережив Другу світову війну, працював слюсарем, створив десятки естрадних хітів

Сьогодні, 29 червня, ювілей відзначає український поет-пісняр, драматург Олександр Вратарьов. Його творчий шлях охоплює понад шість десятиліть, а написані ним пісні виконували Софія Ротару, Дмитро Гнатюк, Назарій Яремчук, Юрій Богатиков, Анна Герман, Людмила Гурченко, Іво Бобул та багато інших артистів.

«Главком» зібрав головні факти з життя автора хітів української естради, серед яких і хіт «Шльопки», що принесла популярність Олі Поляковій.

Дитинство та початок творчого шляху

Майбутній поет народився 29 червня 1936 року. Дитинство Вратарьова припало на роки Другої світової війни. Разом із родиною він пережив евакуацію та голод. Вратарьов втратив молодшого брата Бориса, який також був поетом і творив під псевдонімом Монастирський. Пізніше Вратарьов неодноразово згадував, що саме воєнні роки значною мірою сформували його світогляд і майбутню творчість.

Шлях у літературу для нього був неочевидним. Він працював слюсарем, закінчив Київський інженерно-будівельний інститут і певний час працював за спеціальністю. Спочатку майбутній поет писав російською мовою, однак після знайомства з композитором Ігорем Шамо перейшов на українську. Саме ця зустріч стала переламним моментом у його творчій біографії.

Попри багаторічну публічну діяльність, Олександр Вратарьов завжди намагався не афішувати особисте життя. Відомо, що він має доньку – Ірину Естер Вратарьову, яка займається творчою та громадською діяльністю. Саме вона неодноразово ділилася спогадами про творче середовище, у якому зростала, та про знайомство з видатними українськими композиторами.

Олександр Вратарьов разом з донькою Іриною Естер-Вратарьовою
Олександр Вратарьов разом з донькою Іриною Естер-Вратарьовою
фото: glavcom.ua

Пісенна спадщина та робота для театру

За десятиліття творчості Вратарьов співпрацював із Ігорем Покладом, Мирославом Скориком, Ігорем Шамо, Олександром Білашем, Володимиром Бистряковим, Олександром Злотником та іншими відомими композиторами. Йому належать тексти до пісень «Клич мене», «Іде дівчисько», «Три трембіти», «Гойдалка», «Кохати час», «Все золото світу», «Леді Гамільтон» та багатьох інших творів, що стали вже стали естрадною класикою.

Від «Капітошки» до української дитячої класики

Окрему сторінку у творчості Олександра Вратарьова становить театральне мистецтво. Він працював як драматург і лібретист, створював тексти для музичних вистав, рок-опер та сценічних постановок. Також поет працював над українськими версіями класичних оперет Імре Кальмана, завдяки чому його тексти багато років звучали на сценах українських театрів. Крім того, Вратарьов писав пісні для дитячої аудиторії. Зокрема, саме його текстами співають відомі українські мультгерої Петрик П’яточкін та Капітошка.

Вратарьов також відомий як перекладач і адаптатор музичних творів для української сцени. Упродовж багатьох років він працював із провідними театрами країни, створюючи українські лібрето та сценічні тексти. Завдяки цій роботі його творчість вийшла далеко за межі естрадної пісні й стала невід'ємною частиною українського музичного театру.

Творчість, що залишається актуальною

Водночас сучасному поколінню слухачів Олександр Вратарьов добре відомий як автор тексту до пісні, яку виконала Оля Полякова. Композиція стала одним із найгучніших її попхітів і принесла авторові нову хвилю популярності вже серед молодої аудиторії.

Нагадаємо, що творчість Олександра Вратарьова нерозривно пов'язана з історією української естради. Його вірші поклали на музику провідні композитори, а пісні виконували найвідоміші українські артисти. Народна артистка України Алла Кудлай у розмові з «Главкомом» назвала Вратарьова серед авторів, чиї твори запам'ятовуються завдяки сильній поезії, образності та особливій енергетиці. 

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Теги: співачка Оля Полякова пісня

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