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Оновлення даних у «Резерв+». Міноборони звернулося до військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Оновлення даних у «Резерв+». Міноборони звернулося до військових
Для військовослужбовців Міноборони планує скоро запустити застосунок «Армія+»
фото з відкритих джерел

Встановлення військовослужбовцями «Резерв+» призвело до перевантаження системи

Чинним військовослужбовцям не потрібно встановлювати застосунок «Резерв+». Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю Radio NV.

Як пояснив Лазуткін, встановлення військовослужбовцями «Резерв+» призвело до перевантаження системи.

«Дуже багато військовослужбовців вирішило, що це їх теж стосується. Деякі командири батальйонів, навіть до нас доходила інформація, наказували: «Так, всі встановіть собі «Резерв+». І були певні проблеми через це», – наголосив він.

Речник Міноборони наголошує, для військовослужбовців скоро планують запустити застосунок «Армія+». За словами Лазуткіна, там будуть всі опції, які потрібні вже чинним військовослужбовцям.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 18 травня, після запуску «Резерв+» щонайменше 150 тис. людей авторизувалися у застосунку. Міністерство оборони України зазначило, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. 

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

Як повідомлялося, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

До слова, під час оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» деякі військовозобов’язані отримали повідомлення про те, що вони мають статус «у розшуку». Міноборони запустило можливість надсилати запити до технічної підтримки щодо таких ситуацій

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Теги: військові застосунок Міноборони

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