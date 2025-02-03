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Суд повністю виправдав главу Samsung у справі про махінації з акціями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд повністю виправдав главу Samsung у справі про махінації з акціями
Голова правління Samsung Electronics Лі Дже Йон
фото з відкритих джерел

Слідство не надало достатньо доказів того, що Samsung або її керівник вводили акціонерів в оману

Високий суд Сеула залишив чинним попереднє рішення, яке зняло з голови правління Samsung Electronics Лі Дже Йона всі звинувачення у справі про шахрайство та маніпуляції з акціями. Про це повідомляє Bloomberg.

Прокуратура оскаржувала це рішення в листопаді 2024 року, але судді дійшли висновку, що слідство не надало достатньо доказів того, що Samsung або її керівник вводили акціонерів в оману. Це рішення стало великою перемогою для Samsung та її керівника, адже усунуло значну невизначеність, яка впливала на компанію та її корпоративне управління. Хоча прокуратура теоретично може подати апеляцію до Верховного суду Південної Кореї, експерти вважають, що ймовірність її успіху невелика, оскільки цей суд, як правило, не розглядає нові аргументи.

До виправдувального вироку главі правління компанії загрожувало п’ятирічне ув’язнення та штраф у 500 млн вон ($341 тис.). Він просив суд надати йому можливість керувати компанією в умовах наростальних геополітичних ризиків та технологічної конкуренції.

Як зазначається, тепер Лі Дже Йон може повністю зосередитися на зміцненні позицій Samsung. Компанія зараз стикається з жорсткою конкуренцією. Зокрема, її головний суперник, SK Hynix, випередив компанію у виробництві передових чипів для штучного інтелекту. Це негативно впливає на прибутковість напівпровідникового бізнесу Samsung та викликає занепокоєння щодо її довгострокового зростання, пише видання.

Додатковий тиск створює геополітична ситуація, зокрема торгівельна політика США. Агресивні дії адміністрації Дональда Трампа щодо мит можуть суттєво змінити глобальні ланцюги постачань електроніки, що вплине і на мобільний, і на споживчий бізнес Samsung.

До слова, компанія Samsung провела презентацію Galaxy Unpacked, де представила три нові моделі смартфонів. Мова про Galaxy S25, S25+ та S25 Ultra. Головним нововведенням став процесор Snapdragon 8 Elite, а також 12 гігабайтів оперативної пам'яті як стандарт для всіх моделей S25.

Дисплеї залишилися такими ж як торік: 6,2 дюйма для Galaxy S25 і 6,7 дюйма для S25 Plus, з максимальною яскравістю 2,6 тис. ніт і частотою оновлення 120 Гц. Залишилися схожими і камери: 50-мегапіксельна основна камера, надширококутна та 3-кратна телефото та 12-мегапіксельна селфі-камера на передній панелі. Обидва смартфони легші за своїх попередників і майже на пів міліметра тонші.

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Теги: Samsung суд Південна Корея шахрайство

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