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Фаріон назвала своє поновлення на посаді тріумфом, але не своїм

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Фаріон назвала своє поновлення на посаді тріумфом, але не своїм
29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки
фото: Укрінформ

Ірина Фаріон прокоментувала своє поновлення на посаді професорки у Львівській політехніці

Ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон поновили на посаді професорки «Львівської політехніки». Вона у «Сніданок з 1+1» прокоментувала своє поновлення.

«Я не боролася за поновлення на посаді. Для мене ця посада не є такою ціною, як може комусь здаватися. Я давним-давно вийшла за межі усіх посад. Йшлося про інше: про те, що не можна за політичним замовленням звільняти людину з посади, якщо це не подобається чинній владі, яку Ірина Фаріон послідовно системно викриває і критикує. Тому моє повернення до Львівської політехніки це торжество права», – сказала професорка.

Окрім поновлення на посаді, Львівська політехніка має сплатити Ірині Фаріон майже 124 тис. грн за період вимушеного прогулу. Вона також прокоментувала протести, які студенти Львівської політехніки організували проти викладачки у листопаді минулого року з вимогою звільнення.

«Мене найменше цікавить їхня позиція щодо мого поновлення. Нехай пишуть свої листи протесту суддям. Я не салат олів'є і не долар, аби всім подобатись. Пес гавкає, а ми робимо свою справу», – зауважила мовознавиця.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на дані судового реєстру писав, що Фаріон програла суд із поновлення на посаді професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Суд вважає категорично неприйнятними у демократичній країні прояви нетерпимості до певної групи чи категорії населення (у цьому випадку – військовослужбовців), за будь-якою ознакою, зокрема віком, статтю, національністю чи мовою спілкування.

Як повідомляв «Главком», після звільнення Ірини Фаріон з львівського вишу Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій відомої мовознавиці. Згодом Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення.

До слова, 9 травня Львівський апеляційний суд розглядав справу про поновлення на посаді мовознавиці, екснардепки Ірини Фаріон.

Згодом, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці середній заробіток за період вимушеного прогулу – 123 тис. 927 грн. 

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Теги: Ірина Фаріон Львів університет

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