Ліцензія на Patriot: конгресмени поквапили Трампа й Пентагон

Наразі ліцензії на виробництво Patriot мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія

У США тривають перемовини про доступ України до технологій виробництва Patriot

США та Україна обговорюють можливу передачу технологій виробництва систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву члена Палати представників Конгресу США Майка Тернера в ефірі CBS.

Що сказав Тернер про переговори

Конгресмена запитали, чи дозволять США Україні ліцензувати виробництво перехоплювачів Patriot, адже раніше здавалося, що стався прорив, однак у п'ятницю Дональд Трамп заявив, що передати таку технологію складно.

Тернер пояснив, що в тій цитаті президент говорив одночасно про «Томагавки» і Patriot, а самі переговори тривають. За його словами, ситуація з Patriot складніша, оскільки це оборонна зброя, тоді як згадані «Томагавки» є наступальними.

«Я справді вважаю, що тривають переговори щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технології Patriot, щоб мати змогу налагодити виробництво та отримати оборонні технології. Це буде дуже важливо як для союзників, так і для України», – заявив конгресмен.

За словами Тернера, оборонні технології мають поширюватися так само, як поширюються ракетні. Він наголосив, що США володіють найсучаснішими розробками, на які є високий попит у світі.

Ініціативу президента розглянути можливість ліцензування цієї технології конгресмен назвав важливою і для України, і для союзників, і для самих Сполучених Штатів. Тернер закликав президента та Пентагон рухатися якомога швидше, щоб Україна могла захиститися. Він наголосив, що щоночі в Україні гинуть люди, оскільки Росія запускає ракети по беззахисних цивільних, а не по військових цілях.

Позиція Трампа змінювалася кілька разів

Нагадаємо, під час зустрічі із Зеленським у Вашингтоні наприкінці липня Трамп заявляв про готовність дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot за ліцензією. Втім, уже за кілька днів на засіданні уряду в Кемп-Девіді він заявив, що остаточної домовленості немає, і США мають «дуже обережно ставитися до передачі секретів цієї зброї».

Наразі ліцензії на виробництво Patriot мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія. Якщо домовленість все ж буде укладена, Україна стане третьою державою у цьому переліку – і першою, яка веде повномасштабну війну.

Нагадаємо, раніше США розпочали процедуру передачі Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, однак аналітики попереджали, що запуск виробництва може затягнутися на роки через технологічну складність.