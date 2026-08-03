Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ліцензія на Patriot: конгресмени поквапили Трампа й Пентагон

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Ліцензія на Patriot: конгресмени поквапили Трампа й Пентагон
Наразі ліцензії на виробництво Patriot мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія
фото ілюстративне

У США тривають перемовини про доступ України до технологій виробництва Patriot

США та Україна обговорюють можливу передачу технологій виробництва систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву члена Палати представників Конгресу США Майка Тернера в ефірі CBS.

Що сказав Тернер про переговори

Конгресмена запитали, чи дозволять США Україні ліцензувати виробництво перехоплювачів Patriot, адже раніше здавалося, що стався прорив, однак у п'ятницю Дональд Трамп заявив, що передати таку технологію складно.

Тернер пояснив, що в тій цитаті президент говорив одночасно про «Томагавки» і Patriot, а самі переговори тривають. За його словами, ситуація з Patriot складніша, оскільки це оборонна зброя, тоді як згадані «Томагавки» є наступальними.

«Я справді вважаю, що тривають переговори щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технології Patriot, щоб мати змогу налагодити виробництво та отримати оборонні технології. Це буде дуже важливо як для союзників, так і для України», – заявив конгресмен.

За словами Тернера, оборонні технології мають поширюватися так само, як поширюються ракетні. Він наголосив, що США володіють найсучаснішими розробками, на які є високий попит у світі.

Ініціативу президента розглянути можливість ліцензування цієї технології конгресмен назвав важливою і для України, і для союзників, і для самих Сполучених Штатів. Тернер закликав президента та Пентагон рухатися якомога швидше, щоб Україна могла захиститися. Він наголосив, що щоночі в Україні гинуть люди, оскільки Росія запускає ракети по беззахисних цивільних, а не по військових цілях.

Позиція Трампа змінювалася кілька разів

Нагадаємо, під час зустрічі із Зеленським у Вашингтоні наприкінці липня Трамп заявляв про готовність дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot за ліцензією. Втім, уже за кілька днів на засіданні уряду в Кемп-Девіді він заявив, що остаточної домовленості немає, і США мають «дуже обережно ставитися до передачі секретів цієї зброї».

Наразі ліцензії на виробництво Patriot мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія. Якщо домовленість все ж буде укладена, Україна стане третьою державою у цьому переліку – і першою, яка веде повномасштабну війну.

Нагадаємо, раніше США розпочали процедуру передачі Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, однак аналітики попереджали, що запуск виробництва може затягнутися на роки через технологічну складність.

Читайте також:

Теги: Patriot Дональд Трамп росія Німеччина зброя технології Україна Пентагон переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зменшення черг відбулось за рахунок стягування до Москви запасів палива з регіонів
Кремль розколює Росію заради Москви
24 липня, 17:18
Вашингтон та його союзники розглядають можливість виділення нового фінансування українським програмам розробки безпілотників
Глава ЦРУ розповів, скільки російські військові живуть на фронті
15 липня, 22:40
Обговорення та суперечки щодо нових санкцій тривали з початку червня
Посли ЄС узгодили 21-й пакет санкцій проти РФ
23 липня, 10:31
Знайомство з БпЛА у російських школах починається вже з 5-го класу
Росія готує ціле покоління пілотів дронів зі школи – дослідження
24 липня, 04:50
Українські військові випробовують протитанкові ракетні комплекси Javelin
Команда Навроцького виступила проти розсекречення допомоги Україні
6 липня, 12:15
Антс Ківісельг
Після ударів України РФ розпочала нову інформаційну атаку на Європу – розвідка
11 липня, 15:51

Політика

ISW: липневі втрати Росії стали рекордними, а темпи просування – мінімальними
ISW: липневі втрати Росії стали рекордними, а темпи просування – мінімальними
Ліцензія на Patriot: конгресмени поквапили Трампа й Пентагон
Ліцензія на Patriot: конгресмени поквапили Трампа й Пентагон
Вибух у ресторані Москви: дочка головкома ВКС РФ могла постраждати
Вибух у ресторані Москви: дочка головкома ВКС РФ могла постраждати
Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів
Удари по Wildberries: з'явилися супутникові фото уражених складів
Угорщина зупиняє єдину АЕС вперше за 44 роки: яка причина
Угорщина зупиняє єдину АЕС вперше за 44 роки: яка причина
Синод РПЦ затвердив 12 «воєнних» молитов: Путіна прирівняли до архангела
Синод РПЦ затвердив 12 «воєнних» молитов: Путіна прирівняли до архангела

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
74K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
57K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua