Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Біля гольф-клубу Трампа у Лос-Анджелесі затримано озброєного чоловіка

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Біля гольф-клубу Трампа у Лос-Анджелесі затримано озброєного чоловіка
Вхід до гольф-клубу Trump National у Ранчо-Палос-Вердес
фото: AP

У затриманого виявили заряджений пістолет, а під час обшуку його помешкання – додаткову зброю

Поблизу гольф-клубу президента США Дональда Трампа в окрузі Лос-Анджелес правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який фотографував і знімав на відео територію комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

За даними поліції округу Лос-Анджелес, інцидент стався 2 серпня. Підозру у правоохоронців викликав 38-річний чоловік, який перебував неподалік Trump National Golf Club та фіксував територію на фото й відео.

Під час затримання у нього виявили заряджений пістолет. Чоловіка взяли під варту за носіння прихованої зброї та незаконне володіння бронебійними набоями.

Згодом правоохоронці провели обшук у його помешканні, де знайшли додаткову вогнепальну зброю, а також численні записники із висловлюваннями, які, за оцінкою слідчих, викликають занепокоєння.

Нагадаємо, у квiтні щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Очевидці повідомляють, що чули від п'яти до восьми пострілів, після чого в залі почалася паніка – люди змушені були ховатися під столами.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що озброєний зловмисник, який проник на захід, планував розстріляти президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації.

Американська розвідка вважає, що одним із головних мотивів стрільця могла стати війна між США, Ізраїлем та Іраном. У попередній оцінці DHS зазначається, що підозрюваний мав «численні соціальні та політичні претензії», а війна з Іраном «могла сприяти його рішенню здійснити атаку».

За даними New York Post, Трамп наказав завдати удару по Ірану «з нечуваною силою», якщо з ним особисто щось трапиться – так у Вашингтоні відреагували на побоювання щодо можливого замаху з боку Тегерана.

Читайте також:

Теги: зброя США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітики назвали дії Ірану «ймовірним порушенням умови, підписаної зі США»
Іран потайки відновлює розбомблені ядерні об'єкти – супутникові знімки
11 липня, 05:40
США відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів і прибережних районів або виходять із них
Військові США заявили про нову серію ударів по Ірану та відновлення морської блокади
15 липня, 07:17
Джозеф Мері Артур відзначив 110-річчя 10 липня 2026 року
«П'є коньяк та читає книжки». Найстаріший чоловік Канади розкрив секрет довголіття
19 липня, 06:04
Після зустрічі Трампа і Зеленського Україна очікує візиту Віткоффа та Кушнера
Зустріч Зеленського з Трампом наблизила новий етап переговорів про закінчення війни – ЗМІ
28 липня, 19:25
Маск висловився про виступ Енн Гетевей у 2018 році
Ілон Маск висміяв вагітну голлівудську акторку Енн Гетевей
29 липня, 16:20
У Повітряних силах оприлюднили статистику роботи ППО та бойової авіації
Повітряні сили назвали кількість збитих ракет і дронів РФ від початку великої війни
2 серпня, 13:20
Збірна Аргентини оформила неймовірний камбек в матчі з Єгиптом
Норвезький Рембо, диво Аргентини, розпач «Ацтеки». Підсумки 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
8 липня, 12:18
Дисциплінованість і наполегливість допомогли Олені закінчити американську школу у 77 років
Українка у 77 років закінчила школу в США
2 серпня, 19:33
На думку критиків, закон Ліндсі Грема наділяє президента США надто широкими тарифними повноваженнями
Санкції проти Росії стали приводом для нової суперечки у США
31 липня, 21:55

Соціум

Біля гольф-клубу Трампа у Лос-Анджелесі затримано озброєного чоловіка
Біля гольф-клубу Трампа у Лос-Анджелесі затримано озброєного чоловіка
Вулкан Фуего прокинувся в Гватемалі: влада розпочала евакуацію людей
Вулкан Фуего прокинувся в Гватемалі: влада розпочала евакуацію людей
Чехія зупинила видачу захисту частині українських чоловіків: кого стосується
Чехія зупинила видачу захисту частині українських чоловіків: кого стосується
Ще в одній європейській столиці з'явився пам'ятник Лесі Українці
Ще в одній європейській столиці з'явився пам'ятник Лесі Українці
Омбудсман назвав кількість українців, які виїхали з країни
Омбудсман назвав кількість українців, які виїхали з країни
Польський волонтер загинув у Харкові внаслідок удару російського БпЛА
Польський волонтер загинув у Харкові внаслідок удару російського БпЛА

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
58K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua