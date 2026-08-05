Біля гольф-клубу Трампа у Лос-Анджелесі затримано озброєного чоловіка

У затриманого виявили заряджений пістолет, а під час обшуку його помешкання – додаткову зброю

Поблизу гольф-клубу президента США Дональда Трампа в окрузі Лос-Анджелес правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який фотографував і знімав на відео територію комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

За даними поліції округу Лос-Анджелес, інцидент стався 2 серпня. Підозру у правоохоронців викликав 38-річний чоловік, який перебував неподалік Trump National Golf Club та фіксував територію на фото й відео.

Під час затримання у нього виявили заряджений пістолет. Чоловіка взяли під варту за носіння прихованої зброї та незаконне володіння бронебійними набоями.

Згодом правоохоронці провели обшук у його помешканні, де знайшли додаткову вогнепальну зброю, а також численні записники із висловлюваннями, які, за оцінкою слідчих, викликають занепокоєння.

Нагадаємо, у квiтні щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Очевидці повідомляють, що чули від п'яти до восьми пострілів, після чого в залі почалася паніка – люди змушені були ховатися під столами.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що озброєний зловмисник, який проник на захід, планував розстріляти президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації.

Американська розвідка вважає, що одним із головних мотивів стрільця могла стати війна між США, Ізраїлем та Іраном. У попередній оцінці DHS зазначається, що підозрюваний мав «численні соціальні та політичні претензії», а війна з Іраном «могла сприяти його рішенню здійснити атаку».

За даними New York Post, Трамп наказав завдати удару по Ірану «з нечуваною силою», якщо з ним особисто щось трапиться – так у Вашингтоні відреагували на побоювання щодо можливого замаху з боку Тегерана.