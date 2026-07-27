Cупермаркет «Сільпо» здивував вартістю яловичини

Найдорожча позиція на вітрині – яловича вирізка, яка у п’ять разів дорожча за інші види м'яса

Через зазначення ціни за 100 грамів у м'ясному відділі іноді трапляються курйози

У мережі супермаркетів «Сільпо» зафіксували вражаючий контраст цін у м’ясному відділі. На суттєву різницю вартістю різних видів яловичини звернув увагу кореспондент «Главкома».

Найдорожчою позицією на вітрині виявилася яловича вирізка – її цінник становить 199,90 грн за 100 грамів, що в перерахунку сягає майже 2 тис. грн за кілограм.

При цьому інші частини яловичини та телятини коштують суттєво дешевше:

Теляча задня частина – 46,62 грн за 100 г;

Яловий ошийок – 39,52 грн за 100 г.

Як зізнаються продавці відділу, через зазначення ціни за 100 грамів іноді трапляються курйози: покупці замовляють відбірний шматок вирізки, але коли розуміють, що це вартість не за кілограм, відмовляються й обирають дешевший ошийок чи телятину.

Нагадаємо, Україна у січні-лютому 2026 року імпортувала 2,9 тис. тонн сала, свинячого жиру та жиру птиці, що на 70,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За інформацією митної служби, на закупівлю цієї продукції за кордоном протягом перших двох місяців 2026 року Україна витратила близько $3,3 млн. Це на 65% більше, ніж у січні-лютому 2025 року.