Зеленський розповів про перші результати кримської операції

Зеленський заявив, що Росія вже втрачає час, гроші й надію

Президент повідомив, що ЗСУ вже сповільнили мілітаризацію окупованого півострова, а російський бізнес починає втрачати віру у перемогу Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська операція з ураження військових і логістичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму вже приносить перші результати. За його словами, Сили оборони України змогли сповільнити мілітаризацію півострова та завдати відчутних втрат російській військовій інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського Financial Times.

За словами президента, операція передбачає удари по військових об'єктах, системах протиповітряної оборони, логістичних вузлах та елементах паливно-енергетичної інфраструктури, які забезпечують російське угруповання в окупованому Криму.

«Військові бази, склади, ППО, всі майданчики, з яких злітають літаки, звідки ми отримуємо удари ракет, і логістика, – пояснив Зеленський. – Ми перекрили логістику і взяли під контроль паливно-енергетичний комплекс. Ми показали, що таке операційно контролювати небо в конкретній точці, в конкретний час».

Президент зазначив, що кримська операція стала продовженням ударів по російській військовій інфраструктурі, зокрема після атак на об'єкти у Новоросійську, куди Росія перекинула частину кораблів Чорноморського флоту.

За словами Зеленського, Україна також системно завдає ударів по енергетичній та портовій інфраструктурі Росії, яка забезпечує фінансування військової машини Кремля.

«Рускій бізнес почав розуміти, що вони не виграють війну. І вони втрачають і час, і гроші, і, якщо чесно, вони втратять надію, тому що у багатьох із них була надія, щоб нас захопити», – заявив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що операція триває, а її метою залишається послаблення військового потенціалу Росії на окупованому півострові та унеможливлення використання Криму як плацдарму для атак по території України.

Попри досягнуті результати, Росія продовжує використовувати Крим для запуску ракет, базування авіації та забезпечення своїх військ на південному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після нових ударів по тимчасово окупованому Криму на півострові сталися масштабні перебої з електропостачанням. Відключення світла зафіксували в усіх містах і районах, а в окремих населених пунктах виникли також проблеми з водопостачанням і зв'язком. Українська сторона неодноразово заявляла, що завдає ударів виключно по військових і логістичних об'єктах, які Росія використовує для ведення війни проти України.