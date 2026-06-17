У «Дії» стартувало голосування за ескіз поштової марки до 35-річчя Незалежності України

Голосування триватиме до 24 червня

У мобільному застосунку «Дія» розпочалося всенародне голосування за найкращий ескіз нової поштової марки під назвою «Ми чекаємо». Цей ювілейний випуск «Укрпошта» готує спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, інформує «Главком».

Повідомляється, що новий поштовий блок офіційно представлять 24 серпня, у день відзначення 35-ї річниці Незалежності України. Він присвячений українським героям, завдяки яким держава зберігає суверенітет, а також їхнім родинам, які щодня чекають на повернення своїх близьких додому. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Відбір фіналістів

Загалом на всеукраїнський конкурс надійшло 195 творчих робіт. Свої варіанти надсилали учасники з Харкова, Херсона, Бучі, Запоріжжя, Одеси, Києва та багатьох інших міст країни. Серед авторів були як професійні художники й відомі ілюстратори, так і школярі, студенти та аматори, які вперше спробували свої сили у дизайні марок.

В «Укрпошті» зазначили, що за підсумками другого етапу експертного оцінювання було відібрано сім фіналістів. Саме серед цих ескізів українці впродовж найближчого тижня обиратимуть переможця, який з'явиться на серпневому поштовому випуску.

Як підтримати ескіз: інструкція для голосування

У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що процес вибору є максимально простим та доступним для всіх користувачів цифрового застосунку. Щоб віддати свій голос, необхідно:

Відкрити застосунок «Дія» на смартфоні.

Перейти у меню послуг та обрати розділ «Опитування».

Натиснути на голосування за поштову марку до Дня Незалежності.

Переглянути роботи та обрати той малюнок, який відгукується найбільше.

Голосування є відкритим для всіх громадян і триватиме до 24 червня.

«Главком» писав, що у приміщенні римо-католицького костелу Святого Миколая в Києві відбулися урочистості з нагоди 25-ї річниці історичного візиту святого Папи Іоанна Павла ІІ в Україну, в межах яких провели церемонію спеціального погашення ювілейної поштової марки. Після офіційної частини у храмі відслужили урочисту Святу Месу та долучилися до спільного молебню за українських Захисників і Захисниць, які сьогодні виборюють свободу країни.

Нагадаємо, у 2018 році «Укрпошта» взяла участь в філателістичному конкурсі 2018 Еuropa, згідно з останніми результатами якого поштові марки «Мости України» увійшли до списку найкращих марок Європи.