Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ

За словами Смілянського, цільовим ударом будівлю на Троєщині росіяни знищили фактично до котловану

Під час ворожої атаки на столицю, що сталася в ніч на 15 червня, російські окупанти повністю зруйнували будівлю колишнього відділення «Укрпошти» у Деснянському районі. Об'єкт не працював уже два роки, тому всередині не було ні людей, ні посилок. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, інформує «Главком».

За словами Смілянського, цільовим ударом будівлю на Троєщині знищили фактично до котловану. Приміщення перебувало у власності «Укрпошти», проте саме відділення зачинили ще у 2024 році. Через це обійшлося без постраждалих та втрати вантажів.

«На щастя, крім будівлі... ніхто не постраждав», – зазначив очільник компанії.

Очільник «Укрпошти» показав наслідки ворожого удару по власності компанії фото: Ігор Смілянський/Facebook

Смілянський також із сарказмом прокоментував дії окупантів, пожартувавши, що Росія нібито знищила «центр прийняття рішень Укрпошта… щодо друку воєнних марок».

Очільник «Укрпошти» нагадав, що минулого тижня ворог частково зруйнував логістичний хаб компанії у Харкові, після чого російська пропаганда цинічно збрехала про знищення «складу боєприпасів». Тоді як у випадку з київським об'єктом росіяни поцілили у непрацююче відділення.

Генеральний директор додав, що наразі говорити про відновлення цього конкретного приміщення важко, проте у планах компанії на цей рік залишається збільшення кількості точок обслуговування для мешканців Троєщини.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.