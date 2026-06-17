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У костелі Святого Миколая погашено марку до 25-річчя візиту Папи Іоанна Павла ІІ в Україну

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У костелі Святого Миколая погашено марку до 25-річчя візиту Папи Іоанна Павла ІІ в Україну
Церемонія спеціального погашення ювілейної поштової марки у приміщенні римо-католицького костелу Святого Миколая
фото: Олександра Ходаковаська/Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві

Випуск ювілейної марки став не лише вшануванням 25-річчя візиту святого Йоана Павла ІІ, а й нагадуванням про його любов до України та віру в її майбутнє

У приміщенні римо-католицького костелу Святого Миколая в Києві відбулися урочистості з нагоди 25-ї річниці історичного візиту святого Папи Іоанна Павла ІІ в Україну, в межах яких провели церемонію спеціального погашення ювілейної поштової марки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу парафії.

Почесні гості заходу здійснили символічний спільний відбиток спеціального штемпеля на конвертах із новою маркою.

Участь в урочистостях взяли єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький SDB, заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська, голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, а також народний депутат Ростислав Тістик та голова Комісії УГКЦ із міжконфесійних і міжрелігійних відносин о. Ігор Шабан.

Почесні гості здійснюють символічне спецпогашення ювілейного поштового знака
Почесні гості здійснюють символічне спецпогашення ювілейного поштового знака
фото: Ростислав Тістик/Facebook

Під час заходу модератор події Ростислав Тістик окремо подякував художнику Миколі Ступінському, який створив портретне зображення Йоана Павла ІІ для цього випуску, та Юрію Котику за допомогу в організації проєкту.

Учасники заходу з пам’ятними примірниками ювілейного випуску марки
Учасники заходу з пам’ятними примірниками ювілейного випуску марки
фото: Фото: Ростислав Тістик/Facebook

Настоятель парафії о. Павло Вишковський ОМІ нагадав присутнім слова, якими Святіший Отець чверть століття тому звернувся до нашої нації: «Вітаю тебе, Україно, відважний та стійкий свідку приєднання до цінностей віри». Саме так Йоан Павло ІІ привітав українців 25 років тому. Він мав особливу любов до України. Під час свого візиту він неодноразово говорив про покликання українського народу будувати майбутнє на засадах правди, свободи та солідарності».

Після офіційної частини у храмі відслужили урочисту Святу Месу та долучилися до спільного молебню за українських Захисників і Захисниць, які сьогодні виборюють свободу країни.

Парафіяни та духовенство помолилися за українських воїнів, які виборюють свободу України
Парафіяни та духовенство помолилися за українських воїнів, які виборюють свободу України
фото: Олександра Ходаковаська

Парафіянка Марія-Тереза Шибанова зазначила, що духовний заповіт Папи залишається головним дороговказом для кожного українця: «Однією з найвідоміших його настанов стали слова: «Ви матимете таку Україну, яку самі собі збудуєте». Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, ці слова звучать особливо актуально, нагадуючи про відповідальність кожного за майбутнє держави, її свободу та гідність».

У костелі Святого Миколая погашено марку до 25-річчя візиту Папи Іоанна Павла ІІ в Україну фото 1
фото: Ростислав Тістик/Facebook

Нагадаємо, що святий Іван Павло ІІ (в миру Кароль Юзеф Войтила (18 травня 1920 – 2 квітня 2005) став одним із найвпливовіших лідерів ХХ століття, чий понтифікат заклав основи для падіння комуністичних режимів у Східній Європі. Його історичний державний та пастирський візит в Україну розпочався 23 червня і тривав до 27 червня 2001 року.

Іван Павло ІІ на українській землі, 23 червня 2001 року
Іван Павло ІІ на українській землі, 23 червня 2001 року
фото: Reuters

Під час візиту в Україну Понтифік відвідав Київ та Львів, провів масштабні богослужіння, які зібрали понад два мільйони прочан, та беатифікував 28 українських новомучеників. Цей приїзд став визначною подією не лише для католицької спільноти, а й для всього українського суспільства, засвідчивши приналежність України до європейського цивілізаційного простору.

Нагадаємо, костел Святого Миколая у Києві передано у безоплатне довгострокове користування римо-католицькій громаді. Відповідне рішення було офіційно представлене 6 січня, у день Богоявлення Господнього. 

За словами міністерки культури Тетяни Бережної, костел передано у безоплатне користування строком на 50 років. При цьому громада отримує законне право на користування храмом, а держава зберігає його у своїй власності, гарантуючи захист історичної та архітектурної спадщини. 

У Римо-католицькій парафії наголошують, що передача костелу у користування – важливий, але проміжний крок. Історія боротьби за повернення храму триває понад 30 років.

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Теги: Київ депутат Папа Римський Ростислав Тістик

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