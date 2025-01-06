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«Чорні лебеді» у світі: Politico оприлюднило список непередбачуваних подій 2025 року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Чорні лебеді» у світі: Politico оприлюднило список непередбачуваних подій 2025 року
Альянс Трампа і Сі Цзіньпіна цілом може змінити світовий порядок
фото із відкритих джерел

Politico: «чорним лебедем» 2025 року може стати альянс Трампа та Сі Цзіньпіна

У списку «чорних лебедів», «непередбачуваних і малоймовірних» подій, які можуть статися у 2025 році, виявилися такі явища, як масштабна епідемія та можливе формування альянсу між обраним президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це пише американське видання Politico. До списку також віднесли таємні угоди між Росією, США, Іраном та Ізраїлем.

«2024 рік часто був максимально неочікуваним із замахами на Дональда Трампа, війною на Близькому Сході та зривом президентської кампанії Джо Байдена. Але немає підстав думати, що 2025 рік буде спокійнішим», – йдеться у статті.

Перший термін Трампа характеризувався торговою війною між Китаєм і США. Напередодні свого другого терміну Трамп подвоїв антикитайське послання і заявив, що запровадить 60% мито на китайський імпорт, коли прийде на посаду.

«Багато хто хвилюється, що жорстка гра проти Сі Цзіньпіна може загострити і без того напружені геополітичні відносини. Але при ближчому розгляді так само ймовірно, що станеться навпаки: виникне альянс Трампа і Сі Цзіньпіна. Саме 2025 рік може стати роком, коли Трамп і Цзіньпін виявлять, що між ними набагато більше спільного, ніж здається», – вважає Ненсі Цянь, професор в Школі менеджменту Келлога.

Існує думка, що Москва зможе переконати Тегеран погодитися на п'ятирічну паузу у своїй ядерній програмі за умови, що Вашингтон, у свою чергу, відмовить Тель-Авів від можливого нападу. 

Крім того, експерти очікують глобальних кібератак, які можуть вплинути на людство.

«2025 рік може легко побачити найбільшу кібератаку в історії, знищивши, принаймні на деякий час, якийсь значний шматок світової інфраструктури, щоб зокрема заробити гроші на глобальних ринках. Кіберзлочинність уже є величезною проблемою на трильйони доларів, про яку більшість жертв не люблять говорити. Штучний інтелект, популярність якого зростає, є ідеальним інструментом для кібератак», – робить висновок Politico.

Крім того, серед «чорних лебедів» цього року згадується різке падіння фінансових ринків та глобальна паніка, повалення режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка, а також протести у США, пов'язані зі зміною кордонів штатів та прорив у сфері квантових обчислень.

Нагадаємо, Китай оголосив про санкції проти 28 американських компаній, посилюючи економічне протистояння з Вашингтоном на тлі зростання напруженості у відносинах між двома наддержавами. 

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Теги: гроші імпорт епідемія штучний інтелект Вашингтон Москва Сі Цзіньпін

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