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Росія атакувала Харків ракетами, є жертва та постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала Харків ракетами, є жертва та постраждалі
Над містом здійнявся дим
фото ілюстративне

Відомо про пʼятьох постраждалих

На світанку у Харкові пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком», міський голова Ігор Терехов повідомив наслідки обстрілу.

За його словами, у Харкові зафіксовано щонайменше чотири удари ракетами по місту. Згодом він додав, що ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди.

За попередньою інформацією від голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі.

Станом на 05:58 є інформація про 12 постраждалих та одного загиблого

Днями ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по Київському району Харкова. 

«Ворог вдарив по дитячому садочку у Київському районі. Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. 

Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО. Сталося шість осередків займання. За попередніми даними дві людини постраждали.

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Теги: Харків обстріл ракетна атака

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