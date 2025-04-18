Росія атакувала Харків ракетами, є жертва та постраждалі

Відомо про пʼятьох постраждалих

На світанку у Харкові пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком», міський голова Ігор Терехов повідомив наслідки обстрілу.

За його словами, у Харкові зафіксовано щонайменше чотири удари ракетами по місту. Згодом він додав, що ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди.

За попередньою інформацією від голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі.

Станом на 05:58 є інформація про 12 постраждалих та одного загиблого

Днями ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по Київському району Харкова.

«Ворог вдарив по дитячому садочку у Київському районі. Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова.

Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО. Сталося шість осередків займання. За попередніми даними дві людини постраждали.