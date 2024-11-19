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На Волині поліція відкрила справу про розбещення школярів вчителем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Волині поліція відкрила справу про розбещення школярів вчителем
Учителя одного з ліцеїв на Волині звинувачують у розбещенні учнів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Адміністрація ліцею не ініціювала службового розслідування щодо вчителя, якого підозрюють у неправомірних діях

Правоохоронці розпочали розслідування можливого розбещення школярів учителем одного з ліцеїв на Волині. Про це повідомляє поліція Волинської області.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що із соцмереж дізнався, що вчителя одного з ліцеїв на Волині звинувачують у розбещенні учнів. «Негайно звернувся до правоохоронців та адміністрації ліцею для з’ясування обставин справи та взяв її на особистий контроль», – говорить він.

Представниця омбудсмена у Волинській області Юлія Спас провела моніторинг у навчальному закладі. Під час перевірки з’ясувалося, що адміністрація ліцею не ініціювала службового розслідування щодо вчителя, якого підозрюють у неправомірних діях. Замість відсторонення педагога його відправили у відпустку без збереження зарплати до кінця навчального семестру.

Окрім цього, стало відомо, що одна з ймовірних постраждалих учениць зазнавала булінгу від інших школярів. Вона неодноразово зверталася по допомогу до адміністрації ліцею, але реакції не було, а ситуація так і не вирішилася.

Інформацію про випадок можливого розбещення учнів внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці призначили експертизи та проводять допити. До роботи залучили слідчих, ювенальних інспекторів і психологів. Наразі триває з’ясування всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, моніторингова група Офісу омбудсмена провела позаплановий візит до одного із закладів для дітей на Тернопільщині. Перевірка виявила численні порушення прав дітей з особливими освітніми потребами в одній зі спеціальних шкіл.

Як повідомлялося, на Закарпатті в одному із дитячих будинків-інтернатів Офіс омбудсмен виявив порушення прав людини. Дітей примушували працювати, били та вимагали особисті кошти.

До слова, працівника Черкаської прокуратури затримали за статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку та розбещення неповнолітніх.

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Теги: вчитель Волинська область Лубінець поліція

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