Зірки підтримали Михайла Федорова на мітингах проти його звільнення (фото)
Євген Галич: «Звільнення Федорова означає, що жахливих ночей стане більше»
Українці не підтримали відставку міністра оборони Михайла Федорова та вийшли на мітинги. Серед протестувальників у Києві показалися й зірки. «Главком» розповідає, хто зі знаменитостей підтримав ексміністра.
Зірки висловили свою позицію стосовно звільнення Федорова у соцмережах. Дехто з них долучився до акції, а інші написали дописи.
Женя Янович
Актор та блогер Женя Янович вийшов на мітинг та підтримав Михайла Федорова. Він показався з картонкою на мітингу та показав своє фото з минулорічного протесту в липні проти закону № 12414, який обмежував незалежність НАБУ та САП. «Отака стабільність у липні», – іронічно підписав він.
Владислав Гераскевич
Український скелетоніст Владислав Гераскевич із вечора 15 липня закликав українців долучитися до мітингу біля театру Франка. Тож зранку він і сам показався на площі.
«Добрий ранок. Лиш боротися – значить жить!», – процитував спортсмен Івана Франка.
Микита Алєксєєв
Співак Микита Алєксєєв також поділився кадрами з площі Франка у Києві. За словами артиста, на вулиці вийшло багато українців.
Jerry Heil
Співачка Jerry Heil вийшла на мітинг із картонним плакатом, виступаючи проти звільнення Федорова. «Джерело влади – люди», – йдеться на картонці зірки.
Вона також іронічно натякнула на те, що другий рік поспіль українці в липні протестують. «Українська липнева класика», – додала вона.
Даша Астаф'єва
Співачка Даша Астаф'єва теж долучилася до протесту із самого ранку. Вона показалася у натовпі з іншими мітингувальниками.
Олександр Рудинський
Актор Олександр Рудинський відвідав мітинг у Львові. Там протестувальники також виступили за повернення Федорова на посаду міністра оборони.
Павло Вишебаба
Письменник та військовий Павло Вишебаба також прийшов на мітинг та виступив проти кадрових змін уряду. «За ротацію військових, а не міністрів», – йдеться на картоному плакаті митця.
Skylerr
Співачка Skylerr також показалася у натовпі протестувальників. Зірка показала кадри з місця подій.
Михайла Федорова підтримали й інші зірки. Серед них акторка Наталка Денисенко. «Я теж проти відставки Федорова! Мені ця ситуація дзеркальна із Залужним», – зазначила вона.
Продюсерка Ірина Горова не могла бути присутньою на мітингу, однак висловилася про відставку Федорова. «Я, на жаль, не в Києві, але майже вся моя команда зараз там – шлють фото, відео, і це дуже... Пишаюся тим, як ми навчилися висловлювати свою позицію», – написала вона.
Свою думку висловив і співак Володимир Дантес: «Є шанс не про***тись. Все просто – залишити Михайла Федорова».
Український музикант Євген Галич теж не змовчав. «Звільнення Федорова означає, що жахливих ночей стане більше. Чесний, мудрий, ефективний! Повага всім, хто виходить на Франка та інші майданчики в різних містах і відкрито висловлює свою позицію», – написав артист.
Як повідомляв кореспондент «Главкому», 16 липня у столиці кияни вийшли на вулиці з протестами. На місті відбуваються акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. У Києві на площі біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка українці зібралися з плакатами, аби висловити протест через останні кадрові перестановки в уряді та зміни керівництва Міністерства оборони. На площу вийшло близько 4-6 тис. людей. Кияни висловили свої думки про звільнення Михайла Федорова та потенційного кандидата на посаду міністра оборони.
Водночас в інших містах України 16 липня також розпочалися акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Читайте також:
Коментарі — 0