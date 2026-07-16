Зірки підтримали Михайла Федорова на мітингах проти його звільнення (фото)

Jerry Heil, Павло Вишебаба та Женя Янович долчилися до протестів у Києві

Євген Галич: «Звільнення Федорова означає, що жахливих ночей стане більше»

Українці не підтримали відставку міністра оборони Михайла Федорова та вийшли на мітинги. Серед протестувальників у Києві показалися й зірки. «Главком» розповідає, хто зі знаменитостей підтримав ексміністра.

Зірки висловили свою позицію стосовно звільнення Федорова у соцмережах. Дехто з них долучився до акції, а інші написали дописи.

Женя Янович

фото: скриншот Threads

Актор та блогер Женя Янович вийшов на мітинг та підтримав Михайла Федорова. Він показався з картонкою на мітингу та показав своє фото з минулорічного протесту в липні проти закону № 12414, який обмежував незалежність НАБУ та САП. «Отака стабільність у липні», – іронічно підписав він.

Владислав Гераскевич

Український скелетоніст Владислав Гераскевич із вечора 15 липня закликав українців долучитися до мітингу біля театру Франка. Тож зранку він і сам показався на площі.

фото: скриншот Threads

«Добрий ранок. Лиш боротися – значить жить!», – процитував спортсмен Івана Франка.

Микита Алєксєєв

фото: скриншот Threads

Співак Микита Алєксєєв також поділився кадрами з площі Франка у Києві. За словами артиста, на вулиці вийшло багато українців.

Jerry Heil

фото: скриншот Threads

Співачка Jerry Heil вийшла на мітинг із картонним плакатом, виступаючи проти звільнення Федорова. «Джерело влади – люди», – йдеться на картонці зірки.

фото: скриншот Threads

Вона також іронічно натякнула на те, що другий рік поспіль українці в липні протестують. «Українська липнева класика», – додала вона.

Даша Астаф'єва

фото: скриншот Threads

Співачка Даша Астаф'єва теж долучилася до протесту із самого ранку. Вона показалася у натовпі з іншими мітингувальниками.

фото: скриншот Threads

Олександр Рудинський

фото: скриншот Threads

Актор Олександр Рудинський відвідав мітинг у Львові. Там протестувальники також виступили за повернення Федорова на посаду міністра оборони.

Павло Вишебаба

фото: скриншот Threads

Письменник та військовий Павло Вишебаба також прийшов на мітинг та виступив проти кадрових змін уряду. «За ротацію військових, а не міністрів», – йдеться на картоному плакаті митця.

Skylerr

фото: скриншот Threads

Співачка Skylerr також показалася у натовпі протестувальників. Зірка показала кадри з місця подій.

фото: скриншот Threads

Михайла Федорова підтримали й інші зірки. Серед них акторка Наталка Денисенко. «Я теж проти відставки Федорова! Мені ця ситуація дзеркальна із Залужним», – зазначила вона.

фото: скриншот Threads

Продюсерка Ірина Горова не могла бути присутньою на мітингу, однак висловилася про відставку Федорова. «Я, на жаль, не в Києві, але майже вся моя команда зараз там – шлють фото, відео, і це дуже... Пишаюся тим, як ми навчилися висловлювати свою позицію», – написала вона.

фото: скриншот Threads

Свою думку висловив і співак Володимир Дантес: «Є шанс не про***тись. Все просто – залишити Михайла Федорова».

фото: скриншот Threads

Український музикант Євген Галич теж не змовчав. «Звільнення Федорова означає, що жахливих ночей стане більше. Чесний, мудрий, ефективний! Повага всім, хто виходить на Франка та інші майданчики в різних містах і відкрито висловлює свою позицію», – написав артист.

фото: скриншот Threads

Як повідомляв кореспондент «Главкому», 16 липня у столиці кияни вийшли на вулиці з протестами. На місті відбуваються акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. У Києві на площі біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка українці зібралися з плакатами, аби висловити протест через останні кадрові перестановки в уряді та зміни керівництва Міністерства оборони. На площу вийшло близько 4-6 тис. людей. Кияни висловили свої думки про звільнення Михайла Федорова та потенційного кандидата на посаду міністра оборони.

Водночас в інших містах України 16 липня також розпочалися акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.