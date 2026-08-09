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Справу проти соратника Орбана про хабар передали до поліції Будапешта

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Справу проти соратника Орбана про хабар передали до поліції Будапешта
Петер Сійярто очолював МЗС Угорщини понад десять років
фото з відкритих джерел

Ексміністру Угорщини загрожує до трьох років ув'язнення

У Будапешті розглядають заяву про можливе отримання хабара колишнім головою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання Index.

Кримінальну заяву на Сійярто угорський громадський активіст Іштван Тені подав 16 липня, звинувативши ексміністра в отриманні неправомірної вигоди. Спочатку справу розглядала прокуратура Будапешта, однак там дійшли висновку, що викладена в заяві інформація може свідчити про ознаки злочину – хабарництва, тому матеріали передали до головного управління поліції Будапешта.

Оскільки Сійярто більше не є депутатом парламенту й відповідно втратив депутатську недоторканність, саме поліція, а не прокуратура, тепер має право вести це провадження. У разі підтвердження підозр і доведення вини колишньому міністру може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Паралельно ситуацію навколо ексглави МЗС вивчає комітет угорського парламенту з питань національної безпеки: там оцінюють можливі ризики, пов'язані з його новою роботою в китайському автовиробнику BYD, де Сійярто відповідає за розвиток зовнішніх зв'язків компанії. Це вже друге розслідування щодо ексміністра за останній місяць – раніше нова влада Угорщини почала перевіряти його контакти з Москвою за підозрою в державній зраді.

Підставою для тієї перевірки стали записи телефонних розмов Сійярто з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, оприлюднені навесні 2026 року, – у них ексміністр обговорював із російським колегою санкційну політику Євросоюзу та можливе пом'якшення обмежень для наближених до Кремля бізнесменів.

Сійярто очолював угорське зовнішньополітичне відомство понад десять років і вважався одним із ключових соратників Віктора Орбана. Після поразки партії «Фідес» на квітневих виборах новий уряд Петера Мадяра неодноразово заявляв про намір розслідувати можливі корупційні схеми та зловживання за часів попередньої влади, зокрема створити спеціальний орган для повернення виведених активів.

За даними угорських медіа, можливий злочин кваліфікують за статтею Кримінального кодексу Угорщини про отримання неправомірної вигоди, максимальна санкція якої передбачає до трьох років позбавлення волі. Сам Сійярто поки офіційно не прокоментував інформацію про передачу справи поліції.

Нагадаємо, Сійярто оголосив про відмову від депутатського мандата 15 липня, пояснивши це пропозицією очолити напрям зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу BYD. 

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Теги: злочин поліція розслідування прокуратура Віктор Орбан хабар Угорщина Сійярто

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