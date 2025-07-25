Ташева після скандалу пояснила, чому голосувала за законопроєкт про НАБУ та САП

Ташева: Всі помиляються – важливо визнавати це і виправляти

Нардепка від «Голосу» Таміла Ташева визнала, що помилилися, проголосувавши за закон, який обмежує повноваження антикорупційних органів НАБУ і САП. Про це вона написала у Facebook, інформує «Главком».

«Моє голосування «за» викликало чимало гнівних та емоційних реакцій, включно з прокляттями не лише на мою адресу, але й рідних, ототожненням мого голосування з усією фракцією «Голос», або ж ксенофобськими випадами про весь народ: бо «підступний» і «зрадники». Вважаю такі узагальнення неправильними. Так, я проголосувала за цей закон. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та обмеженої поінформованості. Водночас, і це звучало і визнавалось багатьма – результативність системи останні роки викликала багато питань», – зауважила нардепка.

Ташева зазначила, що зараз вже зрозуміло, що не весь процес був належним чином узгоджений, а законопроєкт у редакції, винесеній на голосування, викликав занепокоєння не лише у суспільства, а й у міжнародних партнерів, що є сигналом, який не можна ігнорувати.

«Президентом було внесено невідкладний законопроєкт #13533, який відповідає всім суспільним запитам та запитам міжнародних партнерів. Він розроблявся за участі всіх сторін: зокрема НАБУ та САП – які брали активну участь та закликали його підтримати. Наші міжнародні партнери в курсі цього процесу. Я ознайомилась із документом і вважаю його збалансованим і необхідним. Я підтримую цей законопроєкт. Верховна Рада має якнайшвидше зібратися, провести обговорення і ухвалити рішення», – наголосила Ташева.

Ташева додала: «Всі помиляються – важливо визнавати це і виправляти. Але ключова різниця України від авторитарних режимів і нашого ворога у тому, що ми чуємо та прислухаємось до людей. Ми бачимо суспільство, ми реагуємо на його турботу».

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати.

Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

Як відомо, 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.