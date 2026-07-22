Принц Джордж святкує 13-річчя: свіжі фото зі спадкоємцем британської корони

Принц Джордж показався у кадрі зі своїм молодщим братом Луї

Первісток принца Вільяма та Кейт Міддлтон принц Джордж відзначає 13-річчя. Кенсінгтонський палац опублікував нові кадри з юним спадкоємцем з нагоди дня його народження. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі родини Уельських.

Так, на сторінці принца і принцеси Уельських з'явився новий портрет принца Джорджа. 13-річний хлопець показався на фото у діловому костюмі, у кадрі принц посміхається та тримає руки в кишенях. На фото також можна помітити схожість Джорджа з його батьком принцом Вільямом. «З днем народження, Джордже!» – йдеться у дописі.

фото: скриншот Іnstagram.com/princeandprincessofwales

Цю світлину зробив фотограф Метт Портеус, який часто фотографує родину принца та принцеси Уельських.

Упродовж дня народження принца Джорджа на сторінці його батьків з'явився новий допис. Це відео з принцом, де він бігає на пляжі та на пагорбах зі своїм молодшим братом принцом Луї. На наступних кадрах Джордж бавиться із собакою, подорожує на судні та посміхається у камеру.

Як розповідав «Главком», нещодавно син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принц Джордж, вступив до Ітонського коледжу. Тож незабаром у принца почнеться новий етап життя – навчання в новому закладі. Ітонський коледж одна з найелітніших шкіл Британії, яка розташована неподалік від Віндзорського замку. У цьому коледжі навчалися й інші члени британської королівської родини. До того ж стало відомо, скільки коштує навчання в одній із найпрестижніших шкіл Британії.

До слова, цьогоріч батьки принца Джорджа, принц Великої Британії Вільям та його дружина принцеса Кейт Міддлтон, святкували річницю весілля, пара перебуває у шлюбі 15 років. Закохані одружилися у 2011 році, їхнє весілля стало однією з головних подій в історії королівської родини.