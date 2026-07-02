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Фламінго оселяються в Україні. Науковець дав пояснення цьому феномену

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Фламінго оселяються в Україні. Науковець дав пояснення цьому феномену
Фламінго на Тузлівських лиманах, Одещина
фото: Іван Русєв

Морський біолог: «Перші спроби розмноження фламінго були відомі ще років десять тому, в місцевості між Кримом і Херсонською областю»

Не так давно на лиманах Одещини з’явилися фламінго. Ці птахи розширюють свій природний ареал. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко.

Науковець зазначив, що фламінго для Одещини не є повністю інвазивним видом.

Інвазивні види – це чужорідні рослини, тварини або гриби, які потрапили за межі свого природного ареалу в нові екосистеми внаслідок діяльності людини або випадково, активно там розмножуються і становлять загрозу для місцевої флори, фауни, економіки чи здоров'я людей.

«Перші спроби розмноження фламінго в Україні були відомі ще років десять тому, в місцевості між Кримом і Херсонською областю. Там, на Сиваші та інших солоних озерах, фламінго намагалися створити колонію, але щось не склалося», – розповів Демченко.

За його словами, в Україну фламінго залітав і раніше – періодично його бачили на півдні ще 30 років тому.

«Мабуть, висока чисельність цього виду на певній території сприяла пізніше його поширенню на інші акваторії, тобто треба було десь шукати нові місця. Це розширення ареалу виду. Отже, сказати, що це зовсім інвазивний вид, не можна», – констатував біолог.

Водночас пелікани, як зауважив Демченко, – це вид з далеких країн, який нетиповий для нашої місцевості. «Але ж пелікани живуть у нас щонайменше 50 років. Думаю, що ні пелікана, ні фламінго не можна назвати типово інвазивними видами», – підсумував науковець.

Нагадаємо, у квітні 2026 року до Національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, знову прилетіла зграя рожевих фламінго. Птахи обрали для зупинки територію кордону «Тузлівська Амазонія», де зараз шукають безпечні ділянки для проживання та можливого гніздування. 

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Теги: Одещина птахи

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