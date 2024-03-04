Telegram отримав список «проблемних» каналів від української влади – ЗМІ

Наразі не відомо, які канали є «небажаними» для української влади

Команда Telegram вивчає перелік «потенційно проблемних» каналів від української влади

Компанія Telegram отримала від української влади перелік «потенційно проблемних» каналів та перевіряє їхній контент на відповідність правил месенджера. Про це представник Telegram Ремі Вонг розповів у коментарі NV.

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Зазначається, що наразі команда Telegram вивчає перелік каналів від української влади та буде вживати заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг месенджера.

Представник Telegram не уточнив, хто саме надав цей список та які конкретно канали входять до нього.

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Крім того, Вонг стверджує, що Telegram є безпечним месенджером для українців та користувачів в інших країнах світу.

«Telegram був спеціально створений для захисту користувачів від російського стеження. Наші додатки мають відкритий вихідний код, а протокол шифрування повністю задокументований, тому будь-який дослідник може самостійно перевірити його цілісність і реалізацію», – повідомив Вонг.

Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Зокрема, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

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Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.

До слова, Російська дезінформація швидко переорієнтувалася і трансформувалася під нові реалії. Вона опанувала соціальні мережі, формує мережі блогерів, лідерів громадських думок. Отож, щоб ефективно боротися з нею потрібно розробляти чіткі проукраїнські меседжі та просувати їх як для західної аудиторії, так і для внутрішньої.