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Ухилянтам можуть заблокувати рахунки та доступ до держпослуг: розроблено законопроєкти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ухилянтам можуть заблокувати рахунки та доступ до держпослуг: розроблено законопроєкти
Ухилянтам загрожує арешт рахунків
фото з відкритих джерел

В Україні пропонують суттєво посилити обмеження для громадян, які ухиляються від мобілізації

В Україні уже розроблено законопроєкти, які передбачають обмеження прав тих, хто ухиляється від мобілізації. Як інформує «Главком», про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова в ефірі «Радіо «Свобода». За її словами, ці законопроєкти уже розроблені, але ще не поданні до парламенту.

Вона пояснила, що йдеться про запровадження таких заходів, як обмеження надання адміністративних послуг, використання водійських прав порушниками, арешт їхніх рахунків.

«Це такий комплекс заходів, який дозволить і більш ефективні розшукові дії тих правопорушників, які ухиляються від мобілізації, і так само обмежить їхнє вільне пересування і доступ до певних послуг, які надає держава», – зазначила Решетилова.

На її думку, «це справедливо щодо тих військовослужбовців, які тривалий час сумлінно несуть службу і які вже потребують заміни».

«Цей комплекс заходів повинен бути паралельним із продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців. Це ті чіткі терміни служби, про які ми вже давно говоримо», – наголосила омбудсменка.

Також вона заявила про необхідність переходу від економічного бронювання до критичного.

«Ми маємо переглянути принципи бронювання в різних секторах економіки, і весь цей комплекс заходів мав би забезпечити фактично ротаційний принцип. Ми поступово відпускаємо з армії тих, хто вже не перший рік несе службу і паралельно поповнюємо новими свіжими силами армію», – зазначила Решетилова.

Нагадаємо, засновник і директор театральної школи «Фенікс» Олександр Єгоров та один із акторів проєкту «Непрочитані» Кирило не повернулися до України після благодійного показу вистави у Варшаві.

Також у червні колишньому виконувачу обов'язків міністра культури Ростиславу Карандєєву повідомили про підозру у справі про ймовірне сприяння незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон під виглядом учасників музичних гуртів. За даними слідства, після виїзду на благодійні гастролі за кордон вісім чоловіків не повернулися до України.

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Теги: ухилянти держава обмеження Ольга Решетилова кордон

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