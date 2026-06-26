Радник Міноборони розповів, як Білорусь допомагала Росії керувати дронами

Бескрестнов: після вимкнення ретрансляторів атаки тривають, але Росія втратила онлайн-керування і розвідку в реальному часі

Радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, як чотири ретранслятори на білоруських вежах дозволяли Росії керувати «шахедами» та «Герберами» над Києвом і Заходом України в режимі реального часу – і що змінилося після їхнього вимкнення 22 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Як працювали ретранслятори

За словами Бескрестнова, вже кілька років росіяни встановлюють на «шахеди» радіомодеми зв'язку – це дозволяє отримувати зображення з камери дрона і керувати ним як FPV-безпілотником по радіоканалу з території Росії. Пункти ретрансляції сигналу є також на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та в Криму – кожна точка забезпечує керування на відстані до 200 кілометрів.

Однак до Львова, Ковеля та інших міст Заходу України ці вишки не діставали. Тому росіяни встановили чотири ретранслятори на вежах у Гомельській та Брестській областях Білорусі. Один із них стояв поблизу Славутича – саме через нього керувалися всі розвідувальні безпілотники над Києвом. «Найкоротша до Києва дистанція для радіокерування з території РФ – 210 кілометрів, а з Білорусі – 140», – пояснив Бескрестнов.

Мережа з'явилася восени минулого року. Раніше, у лютому, Україна вже знищувала ці ретранслятори, але згодом Росія відновила їхню роботу. «Треба розуміти, що побудована mesh-мережа може не використовуватись тут і зараз – але в будь-який момент її можуть увімкнути. Це як аеродром для «шахедів», на якому їх зараз немає, але ми розуміємо, що для нас це така бомба прихованої дії», – зазначив радник.

Що змінилося після вимкнення

22 червня ретранслятори припинили роботу після ультиматуму президента Зеленського. За словами Бескрестнова, атаки дронів тривають, але Росія втратила принципово важливі можливості. «Атаки будуть, але не в режимі онлайн-керування. Це будуть стандартні атаки «шахедів» по GPS-координатах. Не буде розвідки», – додав він.

Зокрема, Росія більше не зможе в реальному часі шукати об'єкти ППО та інфраструктури, завдавати ударів по локомотивах і мобільних вогневих групах, а також шукати коридори без українських перехоплювачів. Для цього росіяни встановлювали на безпілотники камеру, спрямовану вгору, – і через ретранслятор у режимі онлайн коригували маршрут атаки.

Друга проблема – роумінг

Бескрестнов також розповів про другу частину проблеми, яку вимкнення ретрансляторів не вирішило. На кожному «шахеді» встановлено LTE-модем із російською SIM-карткою компанії Т2. Коли дрони летять поблизу білоруського кордону, вони підключаються до білоруських мобільних мереж і передають дані з території України. «Це використання комерційних мереж мобільного зв'язку у військових цілях. І Білорусь про це знає», – наголосив радник.

За його словами, білоруські оператори можуть обмежити роумінг або заблокувати ці картки, але не роблять цього. Під час однієї з атак на Захід України всі «шахеди» летіли вздовж білоруського кордону і користувалися роумінгом білоруських операторів. Бескрестнов вважає це тим, що Білорусь свідомо допомагає Росії бити по Україні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Росія відновила керування «шахедами» з білоруської території після першого знищення ретрансляторів Україною у лютому – тоді Бескрестнов зафіксував роботу радіомодемів на борту дронів поблизу білоруського кордону під час атаки 14 травня.