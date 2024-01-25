Україна збудує чотири атомні реактори: міністр енергетики повідомив деталі

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України

Два реактори базуватимуться на обладнанні російського виробництва, два інші використовуватимуть західні технології

У 2024 році Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в коментарі Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії.

Натомість інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очільник Міненерго пояснив, що усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України. «Думаю, влітку-восени розпочнемо будівництво. Нам потрібні корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки», – розповів міністр.

Він також пояснив, що завдяки третьому та четвертому ректорам Україна хоче компенсувати той, що на Запорізькій АЕС. «Ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо імпортувати. Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор», – зазначив Галущенко.

З моменту здобуття незалежності у 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС. Наразі три електростанції на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але країна хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, яку захопили російські окупанти.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повністю відмовилася від постачання з російських запчастин до атомних реакторів. Зараз активно відбувається розвиток технології малих модульних реакторів.