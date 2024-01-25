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Україна збудує чотири атомні реактори: міністр енергетики повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна збудує чотири атомні реактори: міністр енергетики повідомив деталі
Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України
фото ілюстративне

Два реактори базуватимуться на обладнанні російського виробництва, два інші використовуватимуть західні технології 

У 2024 році Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в коментарі Reuters.

За його словами, два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії.

Натомість інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Очільник Міненерго пояснив, що усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України.  «Думаю, влітку-восени розпочнемо будівництво. Нам потрібні корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки», – розповів міністр.

Він також пояснив, що завдяки третьому та четвертому ректорам Україна хоче компенсувати той, що на Запорізькій АЕС. «Ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо імпортувати. Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор», – зазначив Галущенко.

З моменту здобуття незалежності у 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС. Наразі три електростанції на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але країна хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, яку захопили російські окупанти.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повністю відмовилася від постачання з російських запчастин до атомних реакторів. Зараз активно відбувається розвиток технології малих модульних реакторів.

Теги: Герман Галущенко енергетика

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