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Україна розпочне будівництво блоків для атомних станцій – Міненерго

Христина Петренко
glavcom.ua
Україна розпочне будівництво блоків для атомних станцій – Міненерго
Будівництво проводитиметься у рамках співпраці з країнами Заходу
фото ілюстративне

Загалом в Україні заплановано будівництво дев’яти блоків для атомних енергостанцій

Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував на 2024 рік початок будівництва великих блоків для атомних станцій. Про це урядовець розповів в етері національного телемарафону.

За словами міністра, проєкт буде реалізований у рамках співпраці з країнами Заходу, зокрема США. 

«Серед завдань на цей рік Міністерство виділяє децентралізацію та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії, зокрема завдяки установці газових турбін. Також ми продовжимо ремонтну кампанію та заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях, системи захисту», – наголосив Галущенко.

Він додав, що загалом в Україні заплановано будівництво дев’яти блоків для атомних енергостанцій за американською технологією АР1000.

Раніше повідомлялось, що Японія передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п'ять газових турбін, щоб забезпечити енергією в тому числі райони, в яких РФ прицільними ударами пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Кошти для придбання автотрансформаторів надійшли з Європейського банку реконструкції та розвитку, а Японія спільно з Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP) сприятимуть доставці цього великогабаритного енергетичного обладнання в Україну.

Міненерго зазначило, що надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 млн українців.

Нагадаємо, уряди України та Словаччини працюють над втіленням одразу трьох масштабних проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.

Йдеться, зокрема, про реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора «Мукачево – Вельке Капушани». Такий інтерконектор допоможе поєднати національні електромережі для покращення взаємодії у сфері енергетики.

Крім того, Україна та Словаччина працюють над збільшенням кількості прикордонних переходів та співпрацюють у сфері залізничного сполучення. Так, країни націлені на створення лінії Київ – Кошице з використанням ширококолійної залізниці від Ужгорода на території Словаччини.

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Теги: Герман Галущенко США Міненерго будівництво Україна

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